El PP exige la dimisión del concejal de Seguridad de Chiclana tras el robo de incautaciones de narcos de un depósito municipal

Los populares denuncian que la situación en Chiclana ha rebasado todos los límites. La seguridad ciudadana está bajo mínimos, y el último episodio que publicaba este martes este periódico—el robo de 3.000 litros de gasolina, 120 garrafas, una embarcación usada para el contrabando, y material incautado directamente desde las instalaciones de la Policía Local— evidencia de forma rotunda el absoluto fracaso de la política de seguridad del PSOE de Román y de su concejal José Vera. Por ello, desde el Partido Popular piden por coherencia política su dimisión inmediata como delegado de Seguridad. Si no la presenta, añaden, el alcalde debe cesarlo de forma fulminante.

«Esto no es una anécdota más. Es la constatación de que tenemos un delegado que ha perdido por completo el control de la ciudad. Si roban dentro de las dependencias policiales, ¿qué no está pasando fuera?», denuncia la concejala popular Carmen Baena. «Los chiclaneros merecen vivir seguros, no en un municipio abandonado por quienes tienen la obligación de protegerlos».

El reciente robo en las instalaciones de la Policía Local no es un hecho aislado. Se suma a una cadena de episodios sin fin que desde hace meses retratan un panorama preocupante: robos violentos en locales comerciales y hosteleros, agresiones, robos con fuerza, la proliferación de mafias del narcotráfico que operan en nuestras costas y en el propio río Iro con total impunidad, e incluso un asesinato relacionado con la droga. La imagen de los 'petaqueros' cruzando el Iro cargados de combustible, o el hallazgo de 597 garrafas en fincas urbanas usadas como gasolineras ilegales, son solo algunos ejemplos recientes del descontrol.

Noticia Relacionada Un polvorín de garrafas de gasolina para narcolanchas, en pleno casco urbano de Chiclana M. Almagro La Guardia Civil intercepta otros miles de litros de combustible del 'petaqueo' que se guardaban además en una antigua granja próxima al río Iro

Noticia Relacionada El entorno del Castillo de Sancti Petri, de nuevo foco de suministro de los narcos: «Se está mirando para otro lado» M. Almagro Tras el avistamiento este jueves de hasta seis barcos que iban a pasar gasolina a dos narcolanchas, hace unas horas se hundía otra y la Guardia Civil incautaba una furgoneta en las inmediaciones

«Aquí no hay estrategia, no hay planificación, no hay voluntad política. Lo único que hace el señor Vera es colocar radares para multar al ciudadano y posar sonriente con coches patrulla en régimen de renting. Esa es su política de seguridad: castigar al vecino y salir sonriente en la foto», ha subrayado Baena.

Además, desde el PP se recuerda que el conflicto permanente con los sindicatos de Policía Local, quienes denuncian la falta de efectivos, medios y apoyo institucional, es otra prueba más de la incapacidad del delegado para gestionar un área tan sensible. «No se puede gobernar a base de soberbia. Vera no escucha, no dialoga, y eso repercute directamente en la moral del cuerpo policial y, por ende, en la seguridad de todos», añade la edil.

Mientras tanto, Chiclana se ha convertido en un punto caliente para las redes criminales. La falta de vigilancia efectiva y la escasa coordinación con otras fuerzas de seguridad favorecen que mafias del narcotráfico y bandas organizadas usen nuestro municipio como base de operaciones. «Es intolerable que en pleno centro urbano proliferen granjas ilegales de gasolina sin que el Ayuntamiento actúe con firmeza», critica Baena.

Noticia Relacionada Un crimen con sello narco: un 'vuelco' podría estar tras el asesinato en Chiclana Esther Macías Al menos ocho personas, encapuchadas y ataviadas con chalecos identificativos de la Guardia Civil irrumpieron en la parcela a las cinco de la madrugada

Noticia Relacionada La ejecución de Buzhu en Chiclana en 2022, la prueba de la presencia de mafias de sicarios extranjeras en Cádiz M.A. El hallazgo del cadáver en un camino rural de Chiclana destapó una trama vinculada al narcotráfico y a la mafia holandesa

Desde el Partido Popular ya se han presentado todo tipo de iniciativas en el Pleno para reforzar los cuerpos policiales, dotarlos de más medios técnicos, e incluso mandaron una carta al alcalde para que los grupos con representación tuvieran una reunión para debatir sobre cómo parar esta situación; carta que, por otro lado, fue ignorada por el alcalde.

«La paciencia de los chiclaneros con el delegado se ha mostrado casi infinita pese a haber demostrado una y otra vez, su incapacidad. Por eso volvemos a decirlo alto y claro: José Vera no puede seguir ni un día más al frente de la seguridad en Chiclana. Tras el último robo a la propia Policía Local, su renuncia es urgente y necesaria. Y si por soberbia no tiene la dignidad de irse, el alcalde Román debe actuar con responsabilidad y cesarlo de inmediato», concluye Carmen Baena.

«De titularidad municipal»

Por su parte desde el sindicato UPLBA de Chiclana han querido desmentir que la parcela se encuentre cedida a la Guardia Civil para su uso exclusivo, como han traslado a este periódico fuentes municipales. Según aseguran los agentes, su titularidad y custodia única del Ayuntamiento de Chiclana, siendo de uso diario por la Policía Local de Chiclana para el depósito de vehículos intervenidos, incluso por los vehículos particulares de los agentes municipales en ciertas ocasiones.

«Decir que está cedida exclusivamente a la Guardia Civil es falso», afirma el sindicato, «las llaves de acceso a la misma se encuentran únicamente en dependencias de la Policía Local y, si bien es cierto que la Guardia Civil hace uso ocasional de ella, no tiene acceso directo a su uso sin previa autorización y conocimiento de la Jefatura».

«Es por ello que se falta a la verdad, intentando responsabilizar de manera ruin a la Guardia Civil de su custodia en un intento descarado de eludir la responsabilidad que le corresponde al señor Vera la falta de seguridad existente y su posterior robo, así como le corresponde la responsabilidad por el uso indebido de la misma para almacenar grandes cantidades de combustible sin las medidas de seguridad necesarias, con el enorme peligro que ello conlleva».

El hecho de que el candado haya sido cortado hasta en dos ocasiones y la valla metálica fracturada, «es más que relevante para determinar que ha sido perpetrado por alguien ajeno a esta Policía Local, dada la nula seguridad que posee la parcela, lo cual su seguridad es responsabilidad única y directa del delegado de Policía», concluyen.