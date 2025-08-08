Un crimen con sello narco: un 'vuelco' podría estar tras el asesinato en Chiclana

La madrugada del jueves al viernes se ha teñido de sangre en el Pinar de los Franceses, en Chiclana. Concretamente en la calle Camino de la Perdiz. Un hombre de 33 años ha sido hallado con al menos un impacto de bala. El crimen, de una violencia seca y calculada, ha puesto en estado de alerta a las fuerzas de seguridad, que trabajan bajo la hipótesis principal de un ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico, posiblemente un 'vuelco' de droga.

Según ha podido saber este periódico, al menos ocho personas, encapuchadas y ataviadas con chalecos identificativos de la Unidad Central Operativa (UCO) -el cuerpo élite de la Guardia Civil- irrumpieron en la parcela durante la noche, a las cinco de la madrugada. Para acceder, habrían disparado con una pistola del calibre 9 milímetros a la cerradura del portón principal.

Una vez dentro, se produjo un tiroteo cuyo resultado fue fatal: el hombre, que se encontraba en la vivienda, cayó abatido. Posteriormente, los asaltantes huyeron del lugar a bordo de un vehículo que se encontraba dentro de la parcela, y que fue cargado con al menos dos bolsas de grandes dimensiones. La víctima fue localizada sin vida horas después.

Los agentes de la Policía Nacional y de Policía Científica localizaron casquillos de bala de 9 mm y cartuchos del calibre 12 en dos puntos diferentes de la escena del crimen, lo que indica que los atacantes utilizaron al menos dos tipos de armas. La finca, rodeada por chalets y viviendas unifamiliares, quedó acordonada desde primera hora de este viernes.

La hipótesis del 'vuelco'

Las características del asalto -el número de atacantes, la planificación, el uso de chalecos de la UCO para despistar, la violencia y el robo posterior- encajan con el patrón de los denominados 'vuelcos', operaciones armadas con las que las bandas de narcotraficantes se roban mutuamente droga o dinero.

En estos escenarios, la ejecución es precisa y brutal. Como ha ocurrido esta madrugada en esta urbanización de Chiclana. Se irrumpe en un lugar donde se guarda mercancía ilegal, se neutraliza a los presentes y se roba el alijo. A menudo, como ha sido en este caso, los responsables se hacen pasar por cuerpos policiales para facilitar el acceso y ganar tiempo.

Por ahora, la víctima no ha sido identificada oficialmente. Las autoridades investigan si tenía antecedentes o vinculación con clanes de la zona. La línea principal de trabajo se centra en determinar qué había en las bolsas sustraídas y en identificar el vehículo robado.

En el momento del ataque, la víctima se encontraba en el interior de su domicilio junto a su pareja, Nerea, y sus dos hijos menores de edades. A pesar de la brutalidad del asalto, ninguno de ellos resultó herido. El grupo armado accedió primero a la vivienda contigua y desde allí saltaron al chalet del joven para ejecutar el crimen, lo que evidencia una planificación minuciosa.

Antes de abandonar la zona, los atacantes sustrajeron un vehículo que se encontraba en la primera de las viviendas, utilizado presumiblemente para facilitar la huida. En el domicilio de la víctima había varios coches de alta gama estacionados, aunque los autores no lograron llevárselos al no poder forzar las cerraduras.

Durante el mediodía de este viernes, este periódico, presente en el lugar de los hechos, fue testigo del profundo dolor de la familia. La pareja del fallecido, Nerea, abandonaba la parcela visiblemente afectada, acompañada por su padre, que había viajado desde Madrid para estar junto a ella. La imagen resumía el impacto humano de un crimen perpetrado con precisión militar pero cuyas consecuencias desbordan la frialdad del narco: una familia rota y unos niños que, aunque ilesos físicamente, quedan marcados para siempre.

Chiclana, tierra de ajustes de sangre

La violencia relacionada con el narcotráfico ha marcado en los últimos años un rastro de sangre en la provincia de Cádiz, especialmente en localidades como Chiclana, donde el crimen organizado ha ido asentando estructuras cada vez más complejas.

En julio de 2022, otro crimen conmocionó a la población. Un carnicero gaditano, vinculado con una red internacional de narcotráfico, fue asesinado en los Países Bajos. Su cuerpo, tiroteado y abandonado en un coche, se convirtió en la prueba del alcance global de las redes de droga que nacen en Cádiz pero operan a escala europea. La víctima había sido detenida años atrás en relación con una operación de tráfico de drogas entre Andalucía y los Países Bajos. El crimen fue interpretado por los investigadores como una venganza dentro del ecosistema narco internacional.

Cuatro años antes, en 2018, otra investigación desmanteló la llamada banda de 'los Ojos', un grupo asentado en Chiclana que lideraba una violenta red de narcotráfico. La operación policial desveló no solo el alcance de sus actividades, sino también la estructura militarizada de estas bandas: vehículos de alta gama, armas, vigilancia, rutas estudiadas al milímetro y una red de silencios bien engrasada. Fue uno de los golpes más contundentes contra el narcotráfico en la zona, pero no logró frenar el fenómeno de raíz.

Cada uno de estos episodios demuestra que Chiclana, lejos de ser solo un destino turístico, es también un enclave estratégico para los grupos criminales que operan con la droga como moneda de cambio y la violencia como lenguaje.