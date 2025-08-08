Investigan un asesinato por arma de fuego vinculado al narcotráfico en Chiclana

La Voz de Cádiz 08/08/2025

La Guardia Civil investiga un asesinato por arma de fuego ocurrido esta madrugada en la zona del Pinar de los Franceses, en Chiclana de la Frontera. Los hechos, presuntamente vinculados a un ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico, tuvieron lugar en torno a las 5.00 horas.

Según fuentes cercanas a la investigación, un grupo indeterminado de personas accedió a una vivienda en el Camino de la Perdiz. En el interior de la casa, los atacantes se dirigieron directamente al dormitorio donde se encontraba un hombre joven, al que dispararon mortalmente.

Al lugar de los hechos solo acudió la única patrulla disponible de Seguridad Ciudadana que había de servicio en toda la localidad.

Los servicios de emergencia solo pudieron confirmar su fallecimiento en el lugar de los hechos. Hasta el momento, no se han producido detenciones, y las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación.

Alarma entre vecinos

La Policía Judicial y agentes de la Guardia Civil se han hecho cargo del caso, que ha generado una gran alarma entre los vecinos de la zona, un área residencial cercana a parajes naturales pero que ha registrado en los últimos años varias operaciones contra el tráfico de drogas.

Desde el Ayuntamiento de Chiclana no se ha emitido aún ningún comunicado oficial, a la espera del avance de las diligencias. La investigación se encuentra bajo secreto de sumario.

Este suceso se enmarca en un contexto de creciente preocupación por la violencia asociada al narcotráfico en la provincia. De hecho, el pasado 24 de julio se registró otro grave incidente relacionado.

Un vecino de San José de Malcocinado fue víctima de una detención ilegal a plena luz del día: varios individuos le amordazaron y le introdujeron por la fuerza en un vehículo —posiblemente con apoyo de un segundo coche implicado— alrededor de las 16.00 horas. La víctima apareció horas después en las inmediaciones de Medina Sidonia, donde fue localizada por una conductora. Presentaba múltiples heridas por contusiones y aseguró haber sido atacado por un ajuste de cuentas vinculado al tráfico de drogas.