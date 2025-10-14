Roban de un depósito de la Policía Local de Chiclana una lancha incautada a los narcos, 3.000 litros de gasolina y motores

Un delito para cometer otro delito. Robar para traficar. Eso es lo que parece que ha ocurrido en Chiclana este pasado fin de semana. Unos ladrones han entrado en el depósito 'improvisado' que tiene la Policía Local de este municipio para almacenar las incautaciones que están realizando, sobre todo, a las bandas dedicadas al 'petaqueo', es decir, a quienes dan cobertura y suministro de gasolina y víveres a los narcos.

Según las fuentes consultadas, los hechos ocurrían este pasado viernes de madrugada cuando los ladrones accedían a la parcela rompiendo simplemente una valla. Así se colaban y comenzaban a llevarse aquello que les parecía. En este caso, dos motores fueraborda, una embarcación y 120 garrafas de gasolina, unos 3.000 litros. Todo ello material intervenido a organizaciones de traficantes.

La alerta saltaba a las ocho de la mañana cuando se detectaba que alguien había entrado. Al parecer, no es la primera vez ocurre. El lugar no tiene cámaras de seguridad, algo que ya se ha venido denunciando. «Por la manera en la que se han producido los hechos y habiéndose incautado en los días previos, con toda probabilidad han sido llevados a cabo pon los propios narcos y petaqueros, y no por ningún agente», afirman desde el sindicato UPBLA.

«Si la Policía Local no puede garantizar la propia seguridad de sus instalaciones, ¿cómo va a garantizar la seguridad de los chiclaneros?», se preguntan desde este mismo sindicato. «¿Por qué se permite que en un polígono industrial se mantenga un depósito judicial 'encubierto' donde se almacena combustible en el interior de vehículos, siendo un lugar que no está habilitado para ello, que no reúne las condiciones de seguridad que se exige y supone un enorme peligro para los propios policías así como para los establecimientos anexos a nuestras instalaciones?», se cuestionan.

Además, advierten que este lugar donde se almacenan coches con garrafas de gasolina permanece al sol y está en medio de ese polígono comercial con el riesgo que puede suponer para los ciudadanos el mantener así este material inflamable sin las condiciones exigidas. «Es una bomba de relojería».

Precisamente la Guardia Civil registraba una nueva intervención contra el petaqueo este fin de semana. Una patrulla de Seguridad Ciudadana del cuartel de Chiclana daba el alto a un coche por una zona rural al parecerles sospechoso. Y efectivamente el conductor llevaba en el vehículo una embarcación neumática plegada y también un motor, que, según ha podido saber este periódico, podría ser justamente uno de los robados de las dependencias de la Policía Local. El vehículo circulaba igualmente sin seguro, sin ITV y su conductor, que fue identificado, carecía de permiso de conducir.