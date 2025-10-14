Dos golpes en una noche: La Guardia Civil de Chiclana evita un apoyo logístico al narco y arresta a un hombre con cocaína en un hotel

Las patrullas de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Chiclana de la Frontera realizaron el pasado 12 de octubre dos destacadas intervenciones en prevención. Por una parte, a primera hora de la madrugada, un indicativo que realizaba una vigilancia en zonas rurales de la demarcación observó un vehículo que despertó sus sospechas y optaron por ordenar su parada y la posterior identificación.

En el registro del coche se encontró una embarcación neumática plegada y un motor fueraborda sin número de serie, práctica habitual de las organizaciones criminales para suministrar gasolina a las embarcaciones de alta velocidad desde la costa. El vehículo circulaba igualmente sin seguro, sin ITV y su conductor carecía de permiso de conducir. Con esta intervención se evitó una de las múltiples operaciones logísticas que realizan las organizaciones criminales en la zona.

Además, pasadas unas horas, se recibió un aviso por un altercado entre dos varones en un establecimiento hotelero de la localidad. Durante el registro practicado en los efectos personales que portaba uno de ellos, concretamente una mochila, se descubrió que portaba una bolsa de plástico que contenía cocaína en su interior, unos 422 gramos de dicha sustancia. Se procedió a la detención de un varón, de nacionalidad italiana, por un presunto delito contra la salud pública, decretándose por parte de la autoridad judicial su ingreso en prisión.

Según la Asociación Unificada de la Guardia Civil de Cádiz (AUGC), estas intervenciones «dejan entrever la profesionalidad de los agentes de Seguridad Ciudadana, la especialidad más denostada de la Guardia Civil, entre otras muchas cosas, en lo que a concesión de condecoraciones se refiere». Recuerdan que esa misma mañana tras esos servicios estos agentes pudieron ver como en cuarteles de toda la geografía nacional se celebraba la entrega de distinciones por el Día del Pilar y donde, según este colectivo, «las medallas suelen pasar de largo ante las actuaciones bien merecidas de los patrulleros».