El entorno del Castillo de Sancti Petri, de nuevo foco de suministro de los narcos: «Se está mirando para otro lado»

Hace apenas unas horas cuatro guardias civiles del Servicio Marítimo de Cádiz resultaban heridos de cierta consideración al tener que hacer una brusca maniobra con la patrullera con la que intentaban frenar de nuevo un alijo de droga en la desembocadura del Guadalquivir. El riesgo volvía otra vez a ser evidencia en un contexto ya que se repite de manera habitual.

Pero otras horas antes, en un lugar del litoral relativamente próximo, por los esteros de San Fernando y Chiclana, otras 'gomas' hacían parada para poderse surtir de combustible. Como también se viene repitiendo y denunciando, aprovechaban el calado del castillo de Sancti Petri para repostar gasolina y víveres. En esta ocasión de hasta seis embarcaciones petaqueras -las que llevan ese suministro- que llevaban horas moviéndose por los alrededores. Se daba aviso y se lanzaba un operativo en el que finalmente se interceptaba hachís y se detenía a dos sospechosos que intentaban huir ya en tierra en unas furgonetas y a otros dos posteriormente.

Pero lejos de aplacarse el asunto con estos esfuerzos, riesgos y arrestos, esta pasada madrugada el equipo Roca de la Guardia Civil de la Compañía de Chiclana volvía a incautar otra furgoneta más y detenía a otra persona en el Puente de Hierro cuando todo apunta que también estaba sirviendo suministro a los narcos. Los agentes lo detenían por los delitos de tenencia de sustancias inflamables, al llevar el vehículo cargado de garrafas, y también por tráfico de drogas ya que, además, se le sorprendió con cocaína.

A este respecto y debido a la continua reiteración de esta actividad delictiva y a la siempre presencia de narcolanchas y petaqueras en esta misma zona, la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) de Cádiz vuelve a lamentar que «nadie» dé «un golpe en la mesa para intentar contener esta situación».

En su opinión, «la Guardia Civil y todas las administraciones con cierto nivel de responsabilidad son cómplices de esta actividad frenética en tanto en cuanto desoyen nuestras advertencias y miran por otro lado. Son cómplices por omisión», insisten. Y añaden: «Eso sí, se acerca el Día del Pilar y ahí sí habrá guardias civiles a centenares para un acto y las medallas para los de siempre. Es una vergüenza insostenible».