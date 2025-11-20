«Hoy Andalucía está haciendo historia en Cádiz con el desarrollo del mayor simulacro de tsunami»

Menos de una hora. Concretamente 55 minutos es lo que tardaría un tsunami, originado por un maremoto de características similares al de Lisboa de 1755, en llegar a las costas gaditanas. Un tiempo en el que cada segundo es oro para avisar a la población y ponerla a salvo. Por eso, para prepararse ante «situaciones complejas» y poner a prueba la capacidad de coordinación de las distintas administraciones y operativos, la ciudad de Cádiz ha sido el escenario de un gran simulacro de Tsunami en el que han participado más de 20.000 intervinientes y más de 1.000 operativos de emergencia. «Hoy estamos más preparados que nunca para abordar situaciones de de crisis», aseguró Antonio Sanz, consejero de Emergencias de la Junta de Andalucía, quien se mostró satisfecho por la ejecución del simulacro.

Cádiz ha pasado a la historia. «Hoy Andalucía está haciendo historia en Cádiz con el desarrollo del mayor simulacro de emergencia de maremoto y tsunami que se haya celebrado nunca en nuestro país», afirmó el consejero, quien puso en valor la coordinación entre las diferentes administraciones, independientemente del partido político que las gobierne. «En materia de emergencia no hay colores políticos; solo suma de esfuerzos y voluntades. Tenemos que trabajar todos unidos y juntos ante una situación de crisis».

Cuestionado por si le da vértigo ser el máximo responsable en caso de emergencia después de lo sucedido en Valencia por la DANA, Antonio Sanz defendió que «cuando uno asume la responsabilidad, tiene que estar para los buenos y malos momentos». De esta forma, argumentó que hoy el Es-Alert cuenta con un «protocolo de activación» que es prácticamente automático, lo único que hace falta es «dar la orden» de que se active o no. «En una emergencia alguien tiene que asumir la responsabilidad. Si nadie la asumiera, podemos tener problemas». El consejero ha destacado que la orden de desarrollo de Es-Alert permite a la comunidad autónoma andaluza adelantarse a posibles situaciones de crisis. «Nosotros no tenemos que pensar cómo vamos a escribirlo, ni lo que hay que poner. Nosotros ya lo tenemos prefijado, establecido y, por tanto, es prácticamente, como hemos vivido esta mañana, automático y se hace en tiempo récord».

Se implantaron como novedades un sistema de mensajería al 112 por chat para personas con diversidad funcional y el Plan de Protección de Bienes Culturales.

En el simulacro participaron más de 20.000 intervinientes y más de 1.000 operativos de emergencia; así como se desalojaron nueve centros educativos, 500 edificios públicos, dos hoteles y decenas de empresas. «Hoy están desarrollando ese trabajo importante de coordinación, pero también poniendo un escenario hasta ahora nunca llevado a efecto», sostuvo. La idea era clara: recrear en todos los sentidos un seísmo similar al de 1755, de magnitud de 7,6 y registrado al suroeste del Cabo de San Vicente. Por ello, una vez obtenida la información del maremoto en el puesto de mando, se calcula que la gran ola llegaría en un plazo estimado de 55 minutos. «A partir de ese momento, hemos activado el plan de emergencia por riego de maremotos en su situación operativa 2», explicó.

En coordinación con el Ayuntamiento y el Gobierno de España, se procedió a activar la Unidad Militar de Emergencia y se decidió enviar un mensaje esa alerta masiva a todos los municipios costeros de Cádiz con la información de las medidas que había que adoptar. «La realización de este tipo de ejercicio es de suma importancia, porque no es solo la capacidad que los equipos de emergencia tengan para responder ante una catástrofe, sino la importancia de concienciación y de preparación de cada ciudadano, de cómo tiene que actuar ante un riesgo como este», valoró el consejero de Emergencias. Además, se implantaron como novedades un sistema de mensajería al 112 por chat para personas con diversidad funcional y el Plan de Protección de Bienes Culturales.

El consejero aseguró que «se van a seguir incentivando iniciativas» para que la población pueda desarrollar una función de «autoprotección», que es clave ante estas cuestiones. Por último, huelga decir que lo mejor sería nunca activar este tipo de planes; sin embargo, gracias a simulacros como el que se ha celebrado en Cádiz, se sientan las bases para preparar a la ciudadanía ante situaciones complejas. «El ciudadano no puede permitir que haya que improvisar nada ante una situación real», sentenció.

Colaboración entre administraciones

La subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, también ha puesto de manifiesto la importancia de una coordinación efectiva entre las administraciones, sea cual sea el color político. «La colaboración entre administraciones se hace cuestión prioritaria en materia de emergencias y de protección civil», afirmó. Además, advirtió de la necesidad de este tipo de actuaciones ya que la provincia de Cádiz está «sometida a los vaivenes de temporales, de maremotos y tsunamis», pero también por el «cambio climático» cada vez son más las inundaciones, los fuegos y las situaciones de riesgo. Por tanto, se hace imprescindible actuar con «prontitud» y de manera «coordinada».

Por su parte, el alcalde de Cádiz, Bruno García, ha afirmado que la «obligación de las instituciones es dar seguridad a la ciudadanía» y ante el «riesgo» existente es importante responder con «responsabilidad». El regidor tildó de «éxito» una actuación que pretende «entrenar» a la ciudadanía ante la posibilidad de que puede producirse una situación de estas características.

Tras la celebración del simulacro, Cádiz está mucho más preparada y concienciada que ayer para disminuir al máximo los daños que puede ocasionar un posible tsunami que esperemos que nunca llegue.