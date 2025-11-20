Aviso a surfistas, rescate de heridos y levantamiento de cadáveres: el simulacro de tsunami en Santa María del Mar

Rescates de surfistas y heridos, helicópteros con sirenas que peinan la orilla de la playa, equipos forenses al completo que toman las huellas de fallecidos... La Playa de Santa María se ha convertido en un gran escenario de entrenamiento para el caso de que llegará un tsunami a las costas de Cádiz. Las actuaciones forman parte del simulacro Respuesta25, que tiene como finalidad evaluar cómo reaccionaría la provincia ante un seísmo parecido al que sacudió Lisboa en 1755, de magnitud 7,6 y con epicentro al suroeste del Cabo de San Vicente.

El simulacro en la costa comenzaba pasadas las 11:00 horas. Un helicóptero de la Guardia Civil peinaba la playa e instaba a la evacuación de la misma con el sonido de las sirenas. En la orilla, la expectación de la ciudad era máxima y muchos gaditanos y turistas sacaban sus móviles para inmortalizar la imagen.

A continuación, el dispositivo arrancó con el operativo de aviso y rescate de surfistas, que en el hipotético momento de la llegada de la gran ola se encontrarían en el agua y, por tanto, no tendrían conocimiento de la situación de emergencia. En una mañana espectacular en la capital gaditana y con el agua como un plato, una moto de agua y una embarcación de los servicios de emergencia remolcaron y trasladaron a los afectados hasta la orilla.

Actuación del equipo forense francis jiménez

En paralelo, el espigón era el escenario de otra situación de emergencia. Una hipotética caída entre las rocas había provocado la muerte a varias personas y heridas a otras tantas. Hasta la zona se desplazó un equipo de bomberos, formado por unos diez efectivos, y otro de sanitarios. Lo más llamativo de todo el operativo de rescate, extensible a todo el simulacro, es el nivel de realismo alcanzado. Por ejemplo, alumnos de la Escuela SAMU, de Sevilla, han figurado como fallecidos y han estado durante más de 20 minutos inmóviles mientras que eran trasladados en camilla a un punto seguro o eran examinados por la Policía Científica.

«He hecho de bañista. Han venido los de Cruz Roja y nos han dicho que nos tenemos que salir del agua, pero como no podíamos volver, nos han rescatado con la barca», afirma Jesús, uno de los alumnos que ha formado parte del simulacro. Además, el joven ha actuado como fallecido. «Me han dicho que me haga el muerto y me cogerán las huellas para cotejarlas y saber lo que me ha pasado», asegura antes de pasar a la acción.

Intervención del equipo de bomberos francis jiménez

La tercera y última actuación en la Playa de Santa María consistió en el levantamiento de cadáveres por parte de un equipo forense, tras la localización de los cuerpos después del tsunami. «Es muy importante que nosotros estemos entrenados. Nuestras brigadas normalmente son gente muy formada y muy potente y es muy conveniente que se hagan este tipo de ensayos, normalmente cuanto más real mejor porque lo que vemos aquí es real pero a la hora de la verdad cuando nos enfrentemos a ello es una situación caótica. Entonces, tenemos que saber lo que tenemos que hacer para luego adaptarnos a la situación que vamos a tener», explica el inspector del Equipo de Identificación de Víctimas de la Policía Nacional.

Decenas de gaditanos y turistas se han agolpado en el paseo marítimo para presenciar todas las actuaciones realizadas en la playa que han formado parte del mayor simulacro de tsunami de la historia de España.