Simulacro de tsunami en Cádiz, en directo: cortes de tráfico, evacuaciones, mensaje de alerta y última hora

M. Almagro / M. García / A. Mendoza / E. Macías / J. Mejías / P. Ortega

Cádiz vive este jueves el mayor simulacro de tsunami que se ha dado en España. Bajo el nombre de Respuesta25, el objetivo de este ensayo no es otro que probar las capacidades de la provincia ante un terremoto similar al de Lisboa del año 1755, con magnitud 7,6 al suroeste del Cabo de San Vicente, que provocará que una gran ola impacte en el litoral gaditano.

Comienza a las 10.00 horas, cuando las autoridades reciban un aviso que alerta de la posible llegada de una gran ola a Cádiz. Minutos más tarde, todas las personas que estén en Cádiz recibirán un mensaje de ES-Alert en el móvil. Desde ese instante, la ciudadanía cuenta con una hora para alcanzar una zona segura.

Las instituciones hacen hincapié en que la ciudadanía que vive en la costa debe planear y ensayar con antemano una forma de evacuar con la familia, conocer las vías de evacuación y puntos de reunión posterior.

Antes de la llegada del tsunami es importante localizar lugares altos donde poder refugiarse en caso de maremoto, como por ejemplo edificios resistentes de más de cuatro pisos. Por otro lado, se debe conocer la distribución de los espacios seguros y las vías de escape de la casa o lugar de trabajo. Es importante también saber cortar la electricidad, agua y gas incluso en la oscuridad.

Actualizar Actualizado Hace 7 minutos

10:09 Antonio Sanz activa el protocolo de emergencia 10:09 Así se recibía el aviso de maremoto 10:07 La magnitud del terremoto en alta mar es de 7,6. Se tardan unos 3 minutos en tener más datos del maremoto 10:07 A las 10.04 ha llegado la notificación de maremoto al Puesto de Mando Avanzado 10:03 El mensaje se va a enviar en inglés a Gibraltar 10:03 Puesto de Mando Avanzado en plaza de San Antonio 10:02 “Los simulacros tienen que salir mal para saber todo lo que tenemos que corregir”. Antonio Sanz 10:02 Es la primera vez que en Cádiz va a ondear la bandera negra en las playas, que prohibe el acercamiento total a la playa. 09:30 Cádiz se blinda: cortes de tráfico para el simulacro de tsunami de este jueves Se impedirá el acceso a gran parte de las calles del interior del casco histórico 09:18 Puesto de mando avanzado en las Puertas de Tierra Todo listo ya en el Puesto de Mando Avanzado que se ha ubicado en las Puertas de Tierra de la capital. Emergencias 112, Bomberos, Policía, y Servicios Sanitarios del 061 ya se prepararan para la intervención en este simulacro de tsunami en Cádiz 09:11 La alerta a los móviles sonará a las 10.03 horas Buenos días, Cádiz vive este jueves un simulacro de tsunami en el que van a participar unas 20.000 personas. Hay que recordar que la alerta llegará a los teléfonos móviles a las 10.03 pero se trata de un simulacro. A partir de ahí comenzarán a funcionar los distintos planes establecidos en la ciudad con el objetivo de conocer la capacidad de respuesta en el caso de que se diera una situación como esta. 09:00 Cádiz participa en el mayor simulacro de tsunami de España La provincia será este jueves el escenario del primer ensayo de respuesta ante un maremoto

Ver narración completa

{% if SportTiempo != '' %} {{SportTiempo}} {% else %} {{FormattedHour}} {% endif %} {% if SportIconHTML != '' %} {{SportIconHTML}} {% endif %} {{Content}} {{ScribbleAUthorHTML}}

Más temas:

Lisboa

Cádiz

Alerta