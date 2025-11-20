Directo Simulacro de maremoto
Simulacro de tsunami en Cádiz, en directo: cortes de tráfico, evacuaciones, mensaje de alerta y última hora
Sigue en directo la última hora del simulacro de tsunami que tendrá lugar hoy en Cádiz a partir de las 10:00 horas con evacuaciones en diferentes y cortes de tráfico
Cádiz se blinda: cortes de tráfico para el simulacro de tsunami de este jueves
Cádiz, ante el mayor simulacro de tsunami de España: el mensaje de alerta llegará a las 10.03 horas
M. Almagro / M. García / A. Mendoza / E. Macías / J. Mejías / P. Ortega
Cádiz
Cádiz vive este jueves el mayor simulacro de tsunami que se ha dado en España. Bajo el nombre de Respuesta25, el objetivo de este ensayo no es otro que probar las capacidades de la provincia ante un terremoto similar al de Lisboa del año 1755, con magnitud 7,6 al suroeste del Cabo de San Vicente, que provocará que una gran ola impacte en el litoral gaditano.
Comienza a las 10.00 horas, cuando las autoridades reciban un aviso que alerta de la posible llegada de una gran ola a Cádiz. Minutos más tarde, todas las personas que estén en Cádiz recibirán un mensaje de ES-Alert en el móvil. Desde ese instante, la ciudadanía cuenta con una hora para alcanzar una zona segura.
Las instituciones hacen hincapié en que la ciudadanía que vive en la costa debe planear y ensayar con antemano una forma de evacuar con la familia, conocer las vías de evacuación y puntos de reunión posterior.
Antes de la llegada del tsunami es importante localizar lugares altos donde poder refugiarse en caso de maremoto, como por ejemplo edificios resistentes de más de cuatro pisos. Por otro lado, se debe conocer la distribución de los espacios seguros y las vías de escape de la casa o lugar de trabajo. Es importante también saber cortar la electricidad, agua y gas incluso en la oscuridad.
La magnitud del terremoto en alta mar es de 7,6. Se tardan unos 3 minutos en tener más datos del maremoto
“Los simulacros tienen que salir mal para saber todo lo que tenemos que corregir”. Antonio Sanz
Es la primera vez que en Cádiz va a ondear la bandera negra en las playas, que prohibe el acercamiento total a la playa.
Cádiz se blinda: cortes de tráfico para el simulacro de tsunami de este jueves
Se impedirá el acceso a gran parte de las calles del interior del casco histórico
Puesto de mando avanzado en las Puertas de Tierra
Todo listo ya en el Puesto de Mando Avanzado que se ha ubicado en las Puertas de Tierra de la capital. Emergencias 112, Bomberos, Policía, y Servicios Sanitarios del 061 ya se prepararan para la intervención en este simulacro de tsunami en Cádiz
La alerta a los móviles sonará a las 10.03 horas
Buenos días, Cádiz vive este jueves un simulacro de tsunami en el que van a participar unas 20.000 personas. Hay que recordar que la alerta llegará a los teléfonos móviles a las 10.03 pero se trata de un simulacro. A partir de ahí comenzarán a funcionar los distintos planes establecidos en la ciudad con el objetivo de conocer la capacidad de respuesta en el caso de que se diera una situación como esta.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión