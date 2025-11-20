Efectividad en la respuesta de Zona Franca: más de 1.200 personas evacuadas en apenas 15 minutos

El simulacro de tsunami que ha tenido lugar hoy en Cádiz ha tenido una gran respuesta en el recinto fiscal de la Zona Franca, tanto por parte de los trabajadores del propio Consorcio como de los empleados de las 38 empresas que han participado, que han ido incrementándose en número de participantes en los últimos días.

Un minuto antes de las 10.15 horas sonaban las alertas en todos los móviles y se procedía al desalojo ordenado de los distintos centros de trabajo. Las cubiertas del aparcamiento en altura y del edificio Europa se llenaron de personas, que respondieron ordenadamente al llamamiento realizado y se dirigieron hacia estos puntos, que habían sido designados para la evacuación, y a los avisos que ha dado la Guardia Civil del recinto a través de megáfonos durante el simulacro.

El total de participantes ha superado los 1.200, con 345 personas que se han dirigido hacia el edificio Europa y 904 hacia el aparcamiento en altura y el tiempo total de la evacuación ha sido de 15 minutos. Los responsables de cada centro tendrán que analizar y valorar en los próximos días el grado de cumplimiento y efectividad de la acción en coordinación con el resto de los equipos participantes en el simulacro en la ciudad.