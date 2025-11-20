El mensaje ES-Alert de aviso de maremoto llegó a los móviles a las 10:14 horas

SIMULACRO NO ES NECESARIO REALIZAR NINGUNA ACCIÓN. Así comenzaba el mensaje de ES - Alert que ha hecho sonar todos los móviles en Cádiz a las 10:14 horas, apenas diez minutos después de que saltara la alerta de maremoto en el Puesto de Mando Avanzado y de que el consejero Antonio Sanz activara el Plan de Emergencia.

Un texto que también se ha enviado en inglés para los residentes en Gibraltar y que incluye un enlace con los puntos de encuentro seguros y otro con más información.

En la plaza de San Antonio, donde se sitúa otro de los puestos de mando avanzado y punto de encuentro para los colegios que participan en este simulacro, numerosos viandantes recibieron el mensaje con calma y tranquilidad dada la gran cantidad de avisos previos sobre lo que iba a suceder en la jornada de este jueves.