El simulacro de tsunami en Cádiz: entre la prevención y las bromas

Este jueves 20 de noviembre se ha llevado a cabo en la provincia de Cádiz un gran simulacro de tsunami que ha implicado tanto a la capital como a diversos municipios costeros. El objetivo principal no ha sido otro que comprobar cómo funcionan, en la práctica, los planes de emergencia, los sistemas de aviso a la población y la coordinación entre administraciones.

Avisados todos los vecinos de las zonas afectadas desde días anteriores para evitar cualquier tipo de alarma social, el simulacro comenzó justo a las 10.13 horas cuando se envió a todos los móviles de los ciudadanos enmarcados en la zona de la prueba una sonoro mensaje de emergencia informándoles de las recomendaciones establecidas para, llegado el caso, actuar bajo el protocolo de seguridad.

En concreto, todos los móviles conectados a la red sonaron bajo un tono muy intenso, acompañado de vibración, incluso si el móvil estaba en modo silencio. En el caso de que el ciudadano estuviera al margen por completo del ejercicio por falta de información se le tranquilizaba instándole a no hacer nada especial puesto que se trataba de una prueba sin riesgo real.

Noticia Relacionada Efectividad en la respuesta de Zona Franca: más de 1.200 personas evacuadas en apenas 15 minutos La Voz de Cádiz Hasta 38 empresas se han sumado a este desalojo que se ha desarrollado con orden y celeridad

Noticia Relacionada El mensaje ES-Alert de aviso de maremoto llegó a los móviles a las 10:14 horas Macarena García El aviso de maremoto al Puesto de Mando Avanzado llegó a las 10:04

Este ejercicio se desarrolla en un contexto en el que la sociedad es cada vez más consciente del riesgo de tsunami en Cádiz y de la importancia de disponer de sistemas de alerta temprana fiables. En municipios como Chipiona, esta preparación ya se ha materializado a través de la instalación de sirenas de emergencia de largo alcance suministradas por Lafcarr, totalmente integradas en los planes municipales de protección civil.

A las 10.13h se ha enviado mensaje Es-Alert 📲⚡️a los municipios de la costa de #Cádiz informando de las recomendaciones. Subir tres plantas o más o ir a puntos de encuentro. Hoy no hay que hacer nada, pero en caso real podría salvarte la vida.#SimulacroRespuesta25 pic.twitter.com/49XwZjLHCf — EMA 112 (@E112Andalucia) November 20, 2025

Aunque el centro de operaciones estaba en Cádiz, también participaron en el ejercicio los municipios costeros de Chipiona, Sanlúcar de Barrameda, Rota, Conil, Barbate, Tarifa, Algeciras, La Línea y algunas localidades más del Campo de Gibraltar.

Cada municipio activó su plan local ante el riesgo de maremotos, con ejercicios adaptados: simulacros en centros educativos, movimientos de recursos de emergencia y pruebas de coordinación.

Noticia Relacionada Cádiz, ante el mayor simulacro de tsunami de España: el mensaje de alerta llegará a las 10.03 horas Jesús Mejías La provincia será este jueves el lugar del primer ensayo en condiciones reales de respuesta ante un maremoto

El aviso principal del simulacro de tsunami llegó a través de ES-Alert, el sistema nacional de alertas públicas que utiliza tecnología Cell Broadcast para enviar mensajes de emergencia a todos los teléfonos móviles conectados a las antenas de una zona determinada.

Como estaba previsto, el simulacro se realizó con normalidad en todos los puntos afectados y más allá del ingenio de los gaditanos y las bromas por la novedad, las autoridades pudieron comprobar hasta qué punto se está preparado o no para protegerse de un maremoto con la colaboración ciudadana.