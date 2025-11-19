Cádiz, ante el mayor simulacro de tsunami de España: el mensaje de alerta llegará a las 10.03 horas

Este jueves 20 de noviembre se llevará a cabo en Cádiz un simulacro de tsunami. La actividad, denominada Respuesta25, tiene como finalidad evaluar cómo reaccionaría la provincia ante un seísmo parecido al que sacudió Lisboa en 1755, de magnitud 7,6 y con epicentro al suroeste del Cabo de San Vicente, que generaría una gran ola llegando a la costa gaditana.

La población que participará incluye a los habitantes de la capital gaditana y de los municipios costeros de la provincia, desde Sanlúcar hasta San Roque. También intervendrán compañías de servicios esenciales como electricidad y agua, clubes náuticos, varios hoteles de la ciudad, Navantia, ADIF, empresas del entorno portuario y de la Zona Franca, así como colegios profesionales, centros educativos, residencias de mayores, centros para personas con discapacidad y diversos edificios públicos.

El simulacro comenzará a las 10.00 horas y los ciudadanos recibirán el mensaje ES-ALERT a las 10.03 horas

El simulacro arrancará a las 10.00 horas, momento en el que las autoridades recibirán una notificación que advierte de la posible llegada de un tsunami a la zona. Pocos minutos después, todas las personas que se encuentren en Cádiz recibirán un mensaje de ES-Alert en sus teléfonos móviles. A partir de entonces, la población dispondrá de una hora para desplazarse a un área segura. Es fundamental que la ciudadanía conozca previamente los lugares a los que debe acudir, ya que una alerta de tsunami podría activarse en cualquier momento, independientemente de si se encuentra en casa, en un supermercado o en el gimnasio.

El mensaje ES-ALERT llegará a las 10.03 horas

La mañana del jueves 20 de noviembre todos los ciudadanos recibirán un mensaje en sus teléfonos móviles avisando de la realización de dicho simulacro, con «toda la información necesaria para saber cómo actuar en cada momento». Este mensaje llegará a la población a las 10.03 horas.

En concreto, las personas que se encuentren en la bahía de Cádiz recibirán un aviso a través del sistema de alertas para móviles ES-Alert (mensaje a pantalla completa, tono y vibración), que identificará claramente que se trata de un simulacro. Se trata de una prueba para comprobar el funcionamiento del sistema de notificación y la respuesta ciudadana, no supone riesgo real alguno.

Tras recibir el mismo en algún momento de la mañana de este jueves, comenzarán en distintos puntos de la ciudad varias actuaciones coordinadas como ejercicios de rescate, intervenciones en colegios, protocolos para personas mayores y diversas operaciones de emergencia.

El mensaje ES-ALERT se enviará varias veces a la ciudadanía

El mensaje ES-Alert se enviará varias veces a la ciudadanía. En el texto aparecerá que se trata de un simulacro, y aparecerá un enlace en el que habrá que pinchar para tener más información y cómo se debe actuar.

Cinco escenarios

El simulacro incluirá cinco situaciones diferentes dirigidas a la población civil: la evacuación de centros escolares del casco histórico, de empresas situadas en el recinto portuario, de compañías ubicadas en la Zona Franca interior, la evacuación vertical en edificios de administraciones públicas, la salida organizada de hoteles y la evacuación, tanto vertical como horizontal, en centros de personas mayores.

Además, el dispositivo contemplará un operativo de rescate en la playa de Santa María del Mar, teniendo en cuenta que podría haber surfistas en el agua cuando se emita la alerta de ES-Alert y, por tanto, sin acceso inmediato a su teléfono móvil. También se coordinarán las labores de evacuación, salvamento y asistencia dentro del puerto, estableciendo protocolos de actuación para casos como el de un crucero atracado o un buque que se dirija hacia la ciudad y deba decidir si refugiarse en el muelle o desplazarse mar adentro.

En el simulacro participarán 2.500 alumnos de 9 colegios del centro

La Junta de Andalucía ha informado a los cruceros que tienen prevista su llegada a Cádiz el 20 de noviembre para que comuniquen a los pasajeros que ese día se llevará a cabo un simulacro por riesgo de tsunami.

El primer escenario en el que se trabajará será la evacuación de la población civil de Cádiz capital. El tiempo de ejecución será entre las 10.00 y las 11.30 horas durante el simulacro: Evacuación de centros escolares del casco histórico, evacuación de empresas del reciento portuario, evacuación de empresas del recinto interior de la Zona Franca, evacuación vertical de edificios de organismos públicos, evacuación de hoteles y evacuación vertical y horizontal de centros de mayores.

A las 10.00 horas comenzará el simulacro en los colegios del centro de Cádiz. Participarán unos 2.500 alumnos. El punto de encuentro para los centros CEIP Santa Teresa, CEIP Josefina Pascual, CEIP La Salle-La Viña, CEIP San Rafael, IES La Caleta y CDP Juan Pablo II - María Milagrosa será la Plaza de San Antonio. Cada colegio tendrá una zona asignada en este espacio que será el mismo en el caso de que la alerta de tsunami fuese real. Por otro lado, los alumnos del IES Cornelio Balbo, CEIP José Celestino Mutis y CDP Nuestra Señora del Carmen se desplazarán hasta la Plaza de Mina.

Participarán también para un rescate en vertical, es decir, subir a zonas seguras el Hotel Playa Victoria, Hotel Senator Cádiz y el Parador Atlántico de Cádiz. A su vez, también habrá un ensayo en el Museo de Cádiz para salvaguardar el patrimonio.

En la evacuación de empresas del recinto portuario participarán 21 entidades y 27 centros de trabajo. El punto de encuentro será la calle Ancha. En la evacuación de empresas del recinto interior de la Zona Franca participarán 31 empresas y 42 centros de trabajo. El punto de encuentro será el edificio Europa y el parking en altura. A su vez, para la evacuación de edificios públicos en zona inundable participarán 38 edificios de la Junta de Andalucía, 21 colegios, 12 edificios de la Diputación Provincial, 17 edificios de la subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Cádiz.

Otro escenario que se ensayará es el de la evacuación y rescate en la playa de Santa María del Mar. Este simulacro será entre las 11.00 y las 12.30 horas. Habrá tres incidencias en las que tendrán que trabajar los equipos de emergencia. En primer lugar, el rescate de una persona que caiga al espigón de la playa. En esta operación participarían los bomberos y un equipo sanitario.

Por otro lado, se avisará a los surfistas/bañistas que estén en el agua, ya que mientras se bañan no tienen acceso a su dispositivo móvil y no se habrán percatado de la llegada del mensaje ES-Alert. Además, habrá un actuación forense con fallecidos.

Cortes de tráfico

El inicio de los cortes de tráfico en las calles del centro coincidirá con el comienzo del ensayo, a las 10.00 horas aproximadamente y se prolongará hasta las 11.00 horas, aunque este horario podría ajustarse según determine la Policía Local en función del desarrollo del simulacro.

Las líneas del servicio de transporte público no sufrirán cambios.

Los accesos tanto a parkings públicos como privados pueden quedar cortados momentáneamente (dentro del tramo horario anteriormente indicado) por la celebración del simulacro por lo que se solicita a los conductores que realicen una previsión en sus desplazamientos por la zona para evitar quedar afectados.

Zonas seguras para la población

Se encuentre una persona en la zona en la que se encuentre, es importante saber que en la cuarta planta de cualquier edificio de la ciudad, usted estará a salvo. Incluso en los barrios y calles más próximas a la playa, una vivienda que se encuentra en una cuarta planta o superior, desde la Junta se asegura que son zonas seguras.

Por lo tanto, si una persona reside en la sexta planta de un edificio, cuando reciba el mensaje de ES-Alert deberá permanecer en su vivienda, aunque también es importante prestar ayuda a quienes puedan necesitarla. En una emergencia como la llegada de un tsunami, el rescate en vertical resulta fundamental.

Además, el estadio Nuevo Mirandilla se abriría para la población, ya que las zonas más altas del campo de fútbol, con una capacidad para unas 12.000 personas, también serían zonas seguras. Por otro lado, se abrirán las puertas de edificios públicos y se pide a la población que abra las puertas de sus bloques de edificio para que los viandantes puedan subir a zonas seguras.

No obstante, la ciudad cuenta con los siguientes puntos de encuentro: Parque Genovés, Parque de Kothinoussa, Parque José Celestino Mutis, Cruce de la avenida de la Sanidad Pública con avenida de la Constitución de 1812, Avenida de Huelva, Plaza de Mina, Plaza de San Antonio y las murallas de San Roque.