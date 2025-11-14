Recomendaciones para la población de Cádiz ante el riesgo de un tsunami

El próximo 20 de noviembre se realizará en Cádiz un simulacro de tsunami, un ejercicio que recreará los hechos ocurridos en 1755 tras el maremoto de Lisboa. ¿Cómo debe actuar la población civil ante la llegada de una emergencia de este tipo?

Este simulacro servirá para comprobar la capacidad de respuesta de la ciudadanía de Cádiz ante un tsunami y analizar la capacidad de reacción de las personas que en ese momento se encuentren en la ciudad. Pasadas las 10.00 horas, los vecinos de Cádiz recibirán un mensaje ES-Alert en su móvil.

Las instituciones hacen hincapié en que la ciudadanía que vive en la costa debe planear y ensayar con antemano una forma de evacuar con la familia, conocer las vías de evacuación y puntos de reunión posterior.

Antes de la llegada del tsunami es importante localizar lugares altos donde poder refugiarse en caso de maremoto, como por ejemplo edificios resistentes de más de cuatro pisos. Por otro lado, se debe conocer la distribución de los espacios seguros y las vías de escape de la casa o lugar de trabajo. Es importante también saber cortar la electricidad, agua y gas incluso en la oscuridad. A su vez, es recomendable tener preparado un botiquín, radio, pilas secas, cargadores de móviles y elementos necesarios para una evacuación.

Durante el tsunami, las personas deberán dirigirse a una zona alta de, al menos, 30 metros sobre el nivel del mar. Hay que alejarse de ríos, cauces secos o vaguadas por los que pueda adentrarse el agua. Por otro lado, nunca, bajo ningún concepto, una persona se debe quedar en la playa ni cerca para observar el mar.

Una vez haya pasado el tsunami, es el momento de valorar la situación, comprobar daños y adoptar una conducta preventiva que evite nuevas situaciones de peligro. Los vecinos solo podrán volver a su domicilio cuando las autoridades lo permitan. Antes de volver a ocupar el inmueble, se debe comprobar el estado de la casa. Es importante revisar la provisión de alimentos y bebidas, y no se deberá comer ni beber de recipientes abiertos.

Por último, no se debe coger el coche salvo que sea de urgencia. Los ciudadanos deben despejar las calles a los vehículos de emergencia como las ambulancias.

Si una persona o grupo de personas se encuentran en una embarcación, el barco debe asentarse en el mar a más de 100 metros de profundidad, ya que un maremoto solo es destructivo cerca de la costa. Por otro lado, si un individuo se ve arrastrado por una ola, se debe agarrar a algo que flote.