Agosto cierra con 78 parados más en Cádiz en un mes marcado por el alza del desempleo en Andalucía

Esta mañana se han conocido los datos del paro correspondientes al mes de agosto

El paro registrado en la provincia de Cádiz aumentó en 78 personas durante el mes de agosto, según los datos hechos públicos este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Este ligero repunte se produce en un contexto autonómico de subida del desempleo, ya que en Andalucía el paro creció en 1.756 personas (+0,3%) hasta situarse en 592.611 parados, la cifra más baja en un mes de agosto desde 2007.

En el conjunto de las provincias andaluzas, el paro descendió en Huelva (-249), Málaga (-136) y Almería (-66), mientras que aumentó en Sevilla (+1.147), Córdoba (+529), Granada (+248), Jaén (+205) y Cádiz (+78).

Andalucía

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 1.756 personas en agosto en Andalucía en relación al mes anterior (+0,3%) hasta los 592.611 desempleados.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de agosto desde 2007. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha subido en agosto la mayoría de veces en Andalucía (21 veces) mientras que ha bajado en ocho ocasiones.

En el último año el desempleo acumula un descenso de 46.723 parados, lo que supone un 7,3% menos.

Por sectores, el desempleo andaluz descendió en Agricultura (-1.180, -3,4%) y entre quienes buscan su primer empleo (-1.111, -1,62%), mientras que creció en Servicios (+2.677, +0,66%), Construcción (+974, +1,89%) e Industria (+396, +1,25%).

En cuanto al perfil de los demandantes de empleo en Andalucía, 365.179 son mujeres, 6.238 menos que en julio (-1,7%), y 227.432 hombres, con un descenso de 41 desempleados (-0%). Entre los menores de 25 años el paro se redujo en 1.082 personas (-2,2%), mientras que en los mayores de 25 bajó en 5.197 (-0,94%).

En materia de contratación, en agosto se firmaron en la comunidad 197.786 contratos, un 1,5% menos que en el mismo mes del año anterior. De ellos, 72.419 fueron indefinidos (-2,2%) y 125.367 temporales (-1,1%). El 63,39% de los contratos fueron temporales, frente al 36,61% indefinidos.

España

A nivel nacional, subió en 21.905 personas en agosto en relación con el mes anterior (+0,9%) debido, sobre todo, al sector servicios, que concentró la mayor parte del aumento del desempleo tras el fin de muchos trabajos de verano.

Tras el incremento de agosto, el número total de desempleados se situó en 2.426.511 personas, su menor cifra en un mes de agosto desde 2007, ha subrayado el Ministerio.hs