La Junta se enfoca en la afiliación que alcanza «cifras históricas» pese al repunte del paro

La Voz de Cádiz 02/09/2025

Actualizado a las 13:33h. Compartir Copiar enlace

Facebook

X

Whatsapp

Email Esta funcionalidad es sólo para registrados Iniciar sesión

El mes de agosto se ha cerrado en la provincia de Cádiz con 78 parados más, «un dato que, aunque debe considerarse negativo, se enmarca en la evolución habitual de este mes, que suele registrar incrementos de desempleo salvo en ejercicios anómalos como los de la pandemia», según ha valorado la Junta de Andalucía.

Pese a este ligero aumento, Cádiz mantiene el nivel de paro más bajo en un mes de agosto desde 2007, con cifras similares a las de hace 18 años. Según el análisis de la Junta, el comportamiento de los diferentes sectores explica este resultado: «el desempleo subió en los servicios, debido al fin de contratos de hostelería, turismo y comercio tras las rebajas, así como en la construcción, que reduce su actividad en agosto. Por el contrario, el paro descendió en la agricultura y entre el colectivo sin empleo anterior, favorecido por el inicio de la campaña de la vid y otras actividades agrarias«.

La valoración de la Junta subraya además que la evolución interanual es claramente positiva, con 8.887 parados menos en los últimos doce meses. En este sentido, sostiene que agosto se ha comportado de manera similar a lo habitual en lo que va de siglo, con incrementos asociados al final de contrataciones estivales, pero con una subida más discreta de lo habitual, lo que «indica que se mantiene la tendencia positiva de creación de empleo en la provincia».

Datos afiliación a la Seguridad Social

Esta tendencia se ve reforzada por los datos de afiliación a la Seguridad Social, que según ha puesto de relieve la Junta, crecieron en 896 personas en agosto respecto a julio, hasta alcanzar un nuevo máximo histórico de 447.864 afiliados en Cádiz. De este modo, la provincia se convierte en la única de Andalucía en la que subió la afiliación en este mes y en la tercera de España con mayor incremento, en un contexto en el que solo trece provincias registraron subidas.

En comparación con agosto de 2024, Cádiz cuenta con 10.646 afiliados más, lo que supone un aumento del 2,4%. En el caso de los autónomos, la cifra descendió en 188 respecto a julio, aunque en el cómputo interanual se contabilizan 79 trabajadores más inscritos en el RETA.