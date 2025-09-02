Saiz: «Tenemos un mercado laboral muy saludable, que es la mejor garantía para el sistema de pensiones»

La Voz de Cádiz 02/09/2025

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha destacado este martes que los datos de afiliación del mes de agosto ponen de manifiesto que el mercado laboral español se encuentra en un estado «muy saludable», lo que, a su vez, supone «la mejor garantía para un sistema de pensiones sostenible«.

«Acabamos de conocer los datos de afiliación del mes de agosto y nos vuelven a dar buenas noticias. Contamos con medio millón de trabajadores más que hace un año y seguimos creciendo.

Saiz ha resaltado que en el último año el empleo ha crecido en casi todos los sectores productivos y en todas las comunidades autónomas, y ha aumentado «especialmente» entre los menores de 30 años y mayores de 52 años, dos grupos de edad en los que tradicionalmente se daban dificultades para encontrar un empleo.

Asimismo, ha afirmado que «gracias a las políticas llevadas a cabo por el Gobierno de coalición progresista», se han corregido «fallas» históricas del mercado laboral, como la temporalidad, que se ha reducido a la mitad en comparación con 2018.

Además, la ministra ha subrayado que se está generando empleo en actividades de alto valor añadido. «Mes a mes vemos cómo mejoran las cifras en sectores como información y comunicación y las actividades científicas y técnicas. Esto se traduce en mejores salarios, mejores bases de cotización, puestos de trabajo más estables y más seguridad para los trabajadores y además es un fundamental aval para el sistema de pensiones«, ha añadido.

Al mismo tiempo, ha recalcado que, con los últimos datos conocidos de afiliación, la ratio cotizante/pensionista llega al 2,46, una cifra «desconocida» desde el año 2011.

La ministra también ha querido destacar la contribución de la inmigración al crecimiento del empleo. «No podemos olvidarnos que hay más de 3 millones de trabajadores extranjeros, sin los cuales estas cifras no serían posibles. De hecho, el último organismo que ha reconocido el milagro español y el papel de la población extranjera ha sido el Fondo Monetario Internacional«, ha concluido.