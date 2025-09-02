«Los datos de desempleo en la provincia de Cádiz siguen obligando a diversificar el tejido productivo»

La Voz de Cádiz 02/09/2025

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Cádiz ha valorado los datos de empleo del mes de agosto, que dejan 78 parados más en la provincia y un incremento de cotizantes en la Seguridad Social. Pese a ello, la organización sindical considera que «los datos de desempleo siguen mostrando señales de que es necesario y urgente diversificar el tejido productivo de la provincia», según ha señalado su presidenta provincial, Mercedes Amézaga.

Para la responsable sindical, «la provincia no podrá conseguir una mejora sólida y estable en la situación económica y laboral si sigue dependiendo como hasta ahora de las temporadas turísticas». En este sentido, CSIF reclama un consenso entre agentes políticos y sociales para poner en marcha políticas que atraigan nuevas industrias con valor añadido, capaces de generar empleo con mejores salarios y contratos estables y de larga duración.

Amézaga ha advertido además de que «el incremento de cotizantes en la Seguridad Social no se traduce en una mejora de los servicios públicos; más al contrario, lo que está ocurriendo es un desmantelamiento progresivo de estos». Según la presidenta de CSIF Cádiz, «no se están reforzando los recursos públicos ni se está contratando personal suficiente para que los servicios puedan ofrecerse con garantías de calidad, que es lo que requiere la ciudadanía».

En su valoración, la organización sindical subraya que la Educación y la Sanidad públicas, la Administración de Justicia, los servicios sociales y el resto de administraciones necesitan un respaldo presupuestario adecuado. Ese refuerzo, apunta CSIF, debe garantizar plantillas suficientes, recursos materiales e infraestructuras capaces de responder a las demandas, evitando poner en riesgo la salud física y mental de los empleados públicos que trabajan bajo mínimos «obligados a sacar el trabajo adelante con gran profesionalidad y vocación de servicio».