Cádiz pierde 188 autónomos en agosto en un mes de descensos generalizados en toda Andalucía

El número de trabajadores por cuenta propia se redujo en 188 personas en la provincia de Cádiz durante el mes de agosto, en un contexto de descensos generalizados en toda Andalucía. En el conjunto de la comunidad, se perdieron 1.346 autónomos, lo que sitúa la cifra total en 588.321 inscritos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

El presidente de ATA Andalucía, Rafael Amor, ha señalado que la bajada «está dentro de la normalidad», recordando que cada mes de agosto se pierden afiliados en este colectivo y que los datos «están en línea con los de otros años».

Por provincias, las mayores caídas se registraron en Sevilla (-573), Granada (-199), Córdoba (-192) y Cádiz (-188), seguidas de Almería y Huelva (-94 en ambas), Jaén (-4) y Málaga (-3).

En el conjunto del Estado, el RETA perdió 8.662 autónomos en agosto, con la Comunidad de Madrid (-2.170), Cataluña (-1.572) y Andalucía (-1.346) como las regiones más afectadas en términos absolutos.

Pese a este retroceso, Amor ha subrayado que Andalucía mantiene una tendencia de crecimiento, con la previsión de alcanzar a final de año los 600.000 autónomos. No obstante, advirtió de un «cierto receso a la hora de crear actividad y empleo» que atribuyó a medidas como la reducción de la jornada laboral.