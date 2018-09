La revelación que deja a Alexandra de Hannover fuera de la línea de sucesión al trono británico Un coronel encargado de proteger a la Familia Real monegasca ha desvelado que la joven fue bautizada en fe católica, religión oficial del principado de Mónaco

Alexandra de Hannover, hija de Carolina de Mónaco y Ernesto de Hannover, ostenta el título de Princesa y el tratamiento de Alteza Real, dos distinciones que además de diferenciarla de sus hermanos Casiraghi, la situaban también en la línea sucesoria al trono británico. O eso pensábamos.

Esta semana, la revista «Point de Vue» publica una entrevista con el coronel Luc Frigant, miembro del cuerpo militar encargado de proteger a la Familia Real monegasca. Frigant hace una repaso a su carrera al servicio de los príncipes Raniero de Mónaco y su hijo, el príncipe Alberto. Y es a lo lgaro de dicha entrevista en la que el coronel desliza un capítulo en la vida de Alexandra de Hannover que impediría que, llegado el caso, fuera Reina de Inglaterra.

Con motivo de la fiesta celebrada en el palacio en honor a su carrera proefsional, Frigant comentó su pena porque la joven no estuviera presente: «Las princesas Carolina y Estefanía tenían lágrimas en los ojos, eso vale más que todos los discursos del mundo... Lamenté que Alexandra de Hannover, que me eligió como su padrino cuando fue bautizada en la fe católica, no pudiera estar allí».

Así se ha descubierto que la joven ha decidido convertirse en miembro de la Iglesia Católica, decantándose por su sangre Grimaldi, ya que el Principado es oficialmente católico. Y eso que, tras su nacimiento, fue bautizada en la Iglesia Evangélica Luterana de Hannover.

Pero Alexandra no es la primera princesa que toma esta decisión en Mónaco. Poco después de su boda, la princesa Charlène, criada en el protestantismo, se convirtió al catolicismo, motivada por factores muy variados, desde unirse más a su familia política como una cuestión sucesoria al trono monegasco.