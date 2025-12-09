El comisario Santos: «Si ETA no logró asustarnos a la Policía, no lo van a conseguir los narcos»

Cuando alguien es capaz de saber que en un próximo paso puede estar mirando a la muerte, la suya o la del de al lado, sus palabras se sienten más hondas. Como si el haber pasado por esos tragos ya le llena de la experiencia suficiente que de por sí merece un respeto. Pero además a esos callos profesionales se fueron sumando otros. De investigar a ETA y perseguirles en los 80, 90... a intentar combatir la delincuencia de Puente de Vallecas, o mandar en la UDYCO o dirigir antes de colgar el uniforme una de las comisarías que más luchan en España contra el narco y toda la escoria y violencia que le rodea. El comisario Santos Bernal (Madrid, 1960) deja la Policía Nacional, deja su «vida». Lo hace obligado. Él quería quedarse un poco más. Dice que se marcha muy agradecido y con muchas lecciones aprendidas. Y ante todo, con un cariño enorme hacia la gran mayoría de sus compañeros de los que ha recibido órdenes o a los que se las ha dado y de los que seguro no se olvidará. Ni tampoco le olvidarán a él.

– Ha estado toda su vida prácticamente dedicado a ser policía. Hace unas semanas decía adiós al Cuerpo por su jubilación. Ha recibido varios homenajes por parte de sus compañeros y también esta semana un premio a los valores constitucionales en Cádiz con motivo del 6 de diciembre, ¿cómo se siente en esta despedida?

– Bueno, en realidad mi salida está siendo el reflejo y el agradecimiento a todos los compañeros que he tenido el honor de mandar y a los jefes que he tenido el honor de obedecer. Además... este colofón final de este acto de la Constitución que agradezco a la subdelegada y todos sus responsables ya ha sido algo más de lo que merezco... ¡seguro!, sobre todo porque muchos compañeros en su trayectoria han sido iguales o mejores que yo. Pero ante todo doy ahora las gracias por haber podido conseguir las metas que me propuse ya que otros compañeros no pudieron o lo tuvieron que dejar antes.

– Y de todos esos años, ¿qué destacaría de su paso por la Policía Nacional?

–Pues que ha sido una forma de vida que pasa por el orgullo de participar en la mejor policía del mundo con mucha diferencia y como te decía, encima con la suerte de haber tenido grandes policías a mis órdenes que me han hecho conseguir lo que tengo. Evidentemente si volviera a nacer diez veces, volvería diez veces a ser policía. Pero vamos... que seguiré siendo policía siempre aunque ahora empezaré una nueva etapa en la empresa privada para complementar mi vida. Me hubiera gustado seguir en la Policía pero al final no puedo hacer esos dos años de ampliación así que toca pasar ya al otro lado.

–¿Qué va a hacer?

– Pues voy a ser director de seguridad de una empresa importante de España.

–Volvamos a atrás. En la Policía Nacional ha estado en varias unidades, de gran importancia, muy operativas, en puntos muy calientes... entre ellas, en la lucha contra ETA, trabajando en Información en una época muy dura, muy sanguinaria... ¿qué recuerda?

–Fui en el año 82 a Navarra y fueron unos años por un lado duros, por los asesinatos y por la situación... y por todo... por nuestras familias que aguantaban la presión social... por todo... por muchas cosas, pero a la vez fue muy gratificante y satisfactorio el tema del compañerismo, la unidad y el espíritu de trabajo y sacrificio, donde no existían las horas ni los días y todo el mundo iba a una. No hacía falta que se llamara por teléfono, que entonces no había móviles, porque siempre que había una incidencia aparecía el 99% de la plantilla para apoyar.

Estuve en la Brigada de Información y tuvimos grandes éxitos en la lucha contra ETA. Hasta el año 2008, por circunstancias ajenas a mi voluntad, tuve que irme de Pamplona. Y bueno, a partir de ahí empecé numerosos destinos distintos pero siempre unos iban complementándose a otros. Fue siempre bueno profesionalmente, porque vas aprendiendo y participando de las diversas áreas. Y no quiero olvidar tampoco cuando fui jefe en Vallecas, que fue una gran experiencia, de trabajo de calle, de seguridad ciudadana, una labor muy importante para el ciudadano.

Los años en Información

– De esos años de la lucha contra ETA, me ha hablado de éxitos, ¿alguna operación determinada que quiera recordar?

–En la brigada de Información de Pamplona conseguimos desarticular unos cuantos comandos armados de ETA, tanto en Navarra como en Madrid, bueno, Madrid con San Sebastián y en Álava. Y luego en Francia varias cúpulas. A la vez que se consiguió, no erradicar, pero sí controlar, la kale borroka en Navarra, donde llegamos a detener en pocos años a 47 personas de esa lucha callejera famosa.

–¿Algún episodio que ahora pueda contar?

–Pues mira, quizá ahora mirando atrás hay éxitos sí, pero siempre me viene el sentimiento de culpa con los dos compañeros, Julián Embid y El Boni (Bonifacio Martín) que murieron asesinados en Sangüesa en mayo de 2003 con una bomba lapa. Yo ejercía todavía en la Brigada de Información y, desde entonces, siempre llevo en el corazón si pude haber hecho algo más de lo que hice. No hay prácticamente un día que no le dé vueltas a aquel trágico y doloroso episodio.

«No hay día que no le dé vueltas a si pude hacer algo más para evitar el atentado de Sangüesa donde murieron dos compañeros»

–También perdió a otros amigos, compañeros a los que ha querido siempre recordar en algunos de sus discursos este tiempo, ¿nunca tuvo ganas de irse, de dejarlo?

–¡Al contrario, al contrario!. Es igual que con la delincuencia organizada, el crimen organizado. También fui jefe de UDYCO central, y aquí en Cádiz he sido coordinador del Plan Especial del Campo Gibraltar, y de muchas operaciones como la que el otro día el compañero salió herido (Isla Mayor)... así que no me he ido nunca. Todo lo contrario como digo. Si ellos creen que nos van a asustar con eso, el efecto es adverso. O sea, si antes trabajábamos diez, doce horas al día, ahora trabajamos catorce. Si ETA no consiguió asustarnos a la Policía, no lo conseguirán los narcos.

–Nos situamos ya en Cádiz donde ha estado estos últimos cinco años al frente de la Comisaría Provincial. ¿Sabía lo que se iba a encontrar? ¿La dificultad de esta provincia?

–Yo, como le decía antes, fui jefe del UDYCO Central cuatro años, anteriormente fui responsable de la Unidad Central de Información Exterior del Terrorismo Internacional, también tres años, y conocía las dos áreas, desde el punto de vista de información y desde el punto de vista de policía judicial. También sabía de esta provincia porque participamos en numerosas operaciones aquí, tanto de un tema como del otro... sí preveía lo que me iba a encontrar en Cádiz.

Pero por encima de eso, todo ha sido mucho más fácil de dirigir gracias a los compañeros que hay, a todos, a los de la provincial y a los de las comisarías locales que ejercen su función perfectamente.

–Ha estado al frente del Plan Especial contra el narcotráfico en Cádiz. Por tanto sabrá perfectamente los recursos que hay, la situación, la realidad. Y ahora que está 'fuera', le pregunto: ¿cree que se está haciendo lo suficiente para acabar con el narcotráfico, que hay recursos, que hay respaldo a sus policías?

–Es evidente que siempre se necesitan más recursos, tanto materiales como humanos. Pero no podemos quedarnos en lo que tenemos, sino utilizar y sacar la máxima eficiencia de lo que hay. Ya se han dado pasos importantes, como por ejemplo, gracias a la Fiscalía de Cádiz, en relación con el petaqueo... Se van dando pasos. Creo que, como le decía al principio, es importante el aumento, pero hay recursos para luchar dentro de la medida de las posibilidades. Pienso además que hay tener mucho más claro que no es un problema solamente policial, sino que es un problema social, y entonces tiene que abordarse desde diversos ámbitos, desde la educación en los colegios por ejemplo. Mucha gente con problemas económicos han visto, tanto en el petaqueo como en el tráfico de drogas, una salida y eso hay que erradicarlo.

Noticia Relacionada Jubilación del comisario Santos Bernal Uceda: reconocimiento al trabajo de décadas en la provincia de Cádiz Miren Landeta La subdelegada del Gobierno, Blanca Flores, y el jefe superior Andrés Martín Garrido le rinden homenaje con el arriado de la bandera de la Comisaría de Cádiz

Noticia Relacionada Las lágrimas de emoción del comisario jefe de Cádiz en su marcha: «45 años de servicio, es mi vida...» María Almagro El mando de la Policía Nacional en la provincia, Santos Bernal, pronuncia su último discurso a 28 días de decir adiós al Cuerpo por su jubilación. Atrás deja la lucha contra ETA en el País Vasco, su labor en UDYCO Central, compañeros, cientos de operativos y para cerrar... batallar en una de las provincias más complicadas de España

«Siempre se necesitan más recursos para combatir el narcotráfico pero sí se están dando pasos importantes»

Tiroteo y armas

–Como sabe últimamente se han producido tiroteos con narcos, armados con fusiles de guerra que se requisan de manera cada vez más habitual... Usted que ha dirigido a esos hombres que pueden tener enfrente esas armas, ¿le preocupa especialmente? ¿qué habría que hacer para disminuir ese riesgo?

–Las armas de guerra tienen evidentemente un riesgo mayor de peligrosidad pero solo con uno de esos enfrentamientos ya he estado preocupado. Pero nuestros policías tienen su formación, se les va suministrando de armamento para defenderse y siempre hay un riesgo intrínseco en las actuaciones. Creo que hay que seguir trabajando excelentemente como trabaja la Policía, la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera. Si hacemos un análisis de la cantidad de interceptaciones de droga que se hacen prácticamente a diario, de las operaciones que hacemos todos, vemos que ese esfuerzo es un continuo.

–¿Y esto acabará alguna vez? No lo parece, ¿no?

–Creo que hay que seguir y creo que nunca vamos a acabar mientras la producción de droga siga siendo tan alta, haya cada vez sustancias más diversas, nuevas y la demanda se mantenga. Porque la demanda no solo se mantiene sino que está creciendo.

–Se habla mucho de cocaína y de hachís pero la marihuana no deja de cultivarse al alza en toda la Costa Noroeste de Cádiz...

– Sí, la marihuana que se produce aquí se exporta en su gran mayoría a Europa. El problema de este tráfico principalmente, desde mi punto de vista, es que genera una criminalidad anexa. Es decir, se generan los llamados vuelcos donde se pueden producir enfrentamientos entre grupos organizados. También el blanqueo de capitales y existe una problemática delincuencial conectada. Las penas por el tráfico de marihuana son menores pero los problemas que trae son muy peligrosos.

Noticia Relacionada «Ser agente de la Policía Nacional es sinónimo de honor» Jesús Mejías El comisario provincial de Cádiz, Santos Bernal, destaca en el día de los Ángeles Custodios el valor y el papel de los agentes para mantener el orden y la seguridad como «referente en la lucha contra el crimen organizado»

Inmigración y trata de blanca

–La inmigración ha sido también de siempre otro caballo de batalla en la provincia de Cádiz, y en los últimos años la lucha contra las mafias. Se están desarrollando numerosas investigaciones y operativos ahora en cuestiones de explotación, de trata de blanca... ¿está habiendo más incidencia?

–Se está haciendo un importante trabajo en ese sentido por parte de estas unidades especializadas de la Policía Nacional. Desde hace poco se iniciaron unos operativos concretos de la Brigada de Extranjería en coordinación con la UFAM aquí de Cádiz. Y se ha conseguido liberar, no sé exactamente a qué número ahora de personas, pero se han hecho operaciones a nivel nacional. O sea, no solamente en Cádiz, sino que se ha profundizado en otras provincias.

En cuanto a la inmigración no tuve la experiencia de vivir aquellas masificaciones que se produjeron en 2017, 2018, hay menos llegada de pateras pero ha seguido el goteo y quien se aprovecha de ello. Pero, lo que tienen que tener claro esas mafias es que se seguirá actuando firmemente contra ellos.

– Otro bastión importante, que afecta a la sociedad en común, a todos, es el tema de las estafas, los delitos informáticos, que sé que está preocupando especialmente en todas las comisarías.

–Sí, el aumento en ciberdelitos es exponencial desde hace unos años. Todas esas operaciones son muy complicadas. Lo fundamental es que ustedes los periodistas colaboren en la prevención. Sobre todo entre los grupos más vulnerables, la gente mayor que tiene más problema de conocimiento de las redes sociales y de lo que son las estafas informáticas. Prevenir es lo prioritario.

Y luego a nivel policial, de forma sistemática, los funcionarios especializados están haciendo cursos para dar una respuesta importante, independientemente de la dificultad obvia que hay. Porque los autores se encuentran muchas veces en países lejanos y es muy difícil la represión hacia ellos.

El ciberdelito

–En la provincia de Cádiz parece que hay grupos de ciberestafadores muy activos, gente muy joven que está dedicándose a ello, ¿no?

– Sí, al principio son simples mulas, pero luego van ascendiendo en el escalafón, por decirlo de alguna forma, y llegan a ser verdaderos expertos. Luego, si ves el currículum escolar, suspendían la ESO pero sin embargo son muy listos para lo que quieren. Si lo hubieran utilizado para formarse en otros aspectos, habrían sido fenómenos.

– Pero muchos están cayendo y siendo detenidos...

– Sí, dentro de la dificultad creo que se están dando respuestas. Ha habido operaciones en Algeciras, en Cádiz, en San Fernando, en Rota, ha habido bastantes actuaciones. Y hay que seguir. Se irá avanzando también en eso. Porque, como decía, es una lucha global, no solamente es algo local.

–Bueno comisario... y ahora que acaba esta etapa, la de policía nacional en activo y también la de Cádiz, ¿va a echar de menos esta tierra?

–¡Mucho, mucho! pero sigo amenazando con volver. ¡Cada vez que pueda!.