Los motivos que han impulsado a Jennifer Lopez a cancelar su boda Desde que hicieron público su compromiso han surgido todo tipo de rumores sobre infidelidades por parte del exdeportista

La felicidad y emoción por su compromiso le ha durado poco más de un mes a Jennifer Lopez. La cantante ha decidido cancelar su boda con el exdeportista Alex Rodriguez. Así lo ha desvelado «The National Enquirer», donde informan que Lopez ha paralizado sus inminentes planes de boda después de que hayan surgido varios rumores que apuntan a infidelidades por parte de quien se iba a convertir en su marido. «Ella estaba muy emocionada después de la pedida de matrimonio en marzo, y ya estaba haciendo planes, buscando fechas, lugares... Pero las acusaciones de infidelidad, siendo falsas o no, la dejaron sin muchas ganas», explicó un amigo cercano a Lopez y Rodríguez.

Pese a que han cancelado la boda, la cantante y el exdeportista no han puesto fin a su relación. «Ellos no están discutiendo ni nada de eso, pero ella ha aprovechado el hecho de que tiene mucho trabajo para dejar las cosas así, como están, sin boda», explica la misma fuente. Y es que, Lopez esta volcada en sus nuevos proyectos profesionales -como la promoción de su nuevo single, «Medicine»- y no quiere distracciones.

Para entender el por qué de este cambio de parecer por parte de la cantante hay que remontarse al pasado mes de marzo, cuando anunció que Alex Rodríguez le había pedido matrimonio durante un romántico fin de semana en una paradisiaca isla de Bahamas. Así, tras dos años de amor, estaban decididos a dar ese gran paso en su relación después de varios matrimonios y relaciones fallidas por ambas partes.

Pero el compromiso empezó a llenarse de luces y sombras dos días después, cuando un excompañero de equipo de Rodríguez comenzó a decir públicamente que le había sido infiel en varias ocasiones a Lopez. Al principio, parecía que la cantante hacía caso omiso a este tipo de comentarios, pero este tipo de informaciones aumentaron y se llegaron a publicar incluso nombres de chicas que habrían estado con Rodríguez durante los dos últimos años.

Al final parece que los rumores de infidelidad han llevado a Jennifer Lopez a suspender la boda. Solo el tiempo determinará si esta decisión es reversible o no.