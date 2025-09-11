La Regata de Patrocinadores, protagonista del día en la Globe 40 a su paso por Cádiz

La Regata de Patrocinadores de la Globe 40 en Cádiz fue todo un éxito.

Este jueves 11 de septiembre tenía lugar la Regata de Patrocinadores de la Globe 40, la prestigiosa competición náutica que el pasado lunes 8 de septiembre por la tarde llegó a La Tacita de Plata.

Llegaba el turno de una jornada singular, con los invitados llegando al Race Village a las 15.30 horas. El punto de encuentro era el Muelle de Astilleros de la capital gaditana.

Ahí se daba el pistoletazo de salida a una tarde que poco después contaba con el 'briefing' de seguridad con la directora de carrera, el presidente del comité y las tripulaciones.

Una imagen de la Regata de Patrocinadores en las aguas de la Bahía de Cádiz. NACHO FRADE

Fue a las cuatro de la tarde cuando tenía lugar el embarque y la salida de los barcos. Todo estaba en orden porque media hora después se iniciaba la Regata de Patrocinadores delante del Race Village. El recorrido cruzaba por el mar el emblemático Puente de la Constitución de 1812, también conocido popularmente como el Puente de la Pepa, desde la Punta de San Felipe hasta el Faro de las Puercas. La vuelta con un recorrido similar hasta el punto de partida, que se convertía entonces en la línea de meta una hora más tarde. Todo ello en una jornada soleada y marcada por una subida de las temperaturas.

A las 18.00 horas tocaba regresar al Muelle de Astilleros de la capital gaditana para así poner fin a una cita inigualable que estuvo marcada en todo momento por la seguridad y la excelente organización.

Esta Regata de Patrocinadores de la Globe 40 se trataba de una más de las actividades que se han distribuido en Cádiz a lo largo de la semana y que continuarán hasta el próximo sábado, víspera de la salida oficial de la regata, que tendrá lugar el domingo 14 de septiembre.

La salida de esta primera etapa de las seis tendrá lugar el próximo domingo a las 13.00 horas frente a la dársena de los Astilleros de Navantia. Se costeará parte de la Bahía de Cádiz pasando por el Campo del Sur, dejando unas imágenes para enmarcar de una etapa que finalizará en Cabo Verde cinco o seis días después.

Exitoso paso de la Globe 40 por Cádiz. NACHO FRADE

Las etapas de la Regata Globe 40

- Prólogo: Lorient (Francia).

- Gran Salida: Cádiz (España).

- Primera Escala: Mindelo (Cabo Verde).

- Segunda Escala: Isla Reunión.

- Tercera Escala: Sidney (Australia).

- Cuarta Escala: Valparaíso (Chile).

- Quinta Escala: Recife (Brasil).

- Llegada: La Rochelle (Francia).