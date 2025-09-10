La Globe 40 trae a dos regatistas enamoradas de Cádiz

La Regata Globe 40, que se encuentra amarrada estos días en el muelle frente a la dársena de Astilleros, reúne a cerca de 30 regatistas de diversas nacionalidades siendo dos de ellas españolas, la canaria Djemila Tassin y la balear Aina Bauzá Roig. Además de la vela, a estas dos deportistas le une Cádiz, una ciudad costera desde donde han partido muchos de sus sueños.

Djemila Tassin es oceanógrafa después de graduarse en 2018 por la Universidad de Cádiz en Ciencias del Mar. Natural de La Palma, donde nació hace 29 años, esta belga con doble nacionalidad no dudó en venirse a estudiar a Cádiz en cuanto tuvo la más mínima ocasión. «Cuando tenía 18 años y tuve que elegir dónde iba a estudiar, miré el mapa de España, miré todas las universidades que daban Ciencias del Mar, y dije: 'me voy a Cádiz'», recuerda riéndose y feliz por volver a un sitio en el que dejó muchos y buenos recuerdos. Pero qué hace una canaria en un barco belga como el Belgium Ocean Racing. «Mi padre y mi madre son belgas. Se fueron a Canarias cuando eran jóvenes y nacimos ahí todos los niños, nos criamos ahí. Por eso tengo la nacionalidad belga, aunque también he vivido en los dos países», cuenta Djemila, que además del francés y el español también domina a la perfección el inglés.

Su pasión con el mar le viene de lejos. «Desde pequeña he navegado mucho, aunque en la vela profesionalmente llevo cinco o seis años. Hice dos mini-transat -regata trasatlánticas en solitario para veleros de la clase minibarcos-, y también atravesé el Atlántico en solitario. El año pasado hice el Pacífico en un barco español, en una regata que hicimos de Auckland, Nueva Zelanda hasta Punta del Este, pasando por Cabo de Hornos», resume esta joven pero más que experimentada viajera del mar.

Su equipo en la Globe 40 lo componen cuatro navegantes que se irán turnando en cada etapa de las seis que hay. Por supuesto, para elegir la pareja que hará la salida desde Cádiz hasta Cabo Verde no ha habido discusión. «Exactamente. Llegar a Cádiz y salir de Cádiz era cosa mía seguro», bromea con verdad esta canaria que partió hace una semana desde Laurient (Francia) para llegar el pasado lunes al muelle de Astilleros donde esperaba el alcalde para dar la bienvenida a los nueve barcos que integran esta regata que comenzó con una prólogo de cinco días que ganó el barco francés seguido del alemán.

Lobas de mar. Arriba, Djemila Tassi sonríe en una de sus travesías marítimas; Abajo izquierda, Aina Bauzá, en el interior de su embarcación; derecha, Djemila atiende a LA VOZ esta semana. L. V.

Tassin, además de la etapa prólogo, hará esta primera de Cádiz - Cabo Verde y le quedará otra más, la quinta, la que irá de Valparaíso (Chile) a Recife (Brasil) ya el año que viene. Aunque «depende del viento», para completar esta primera jornada hasta Cabo Verde, la canaria cree «que puede ser muy rápido y que en cinco días» se haya conquistado las 853 millas náuticas que separan ambas ciudades.

Por primera vez, la Globe 40 se ha apoyado en Cádiz como una de las sedes de la regata, algo que no sorprende a una enamorada de esta ciudad y regatista como Djemila. «El hecho de que sea la entrada al Atlántico es perfecto porque llegas y sales desde el Atlántico abierto», apunta.

«Es una pena que solo sean cinco días de escala en Cádiz»

Precisamente, algo que ya no olvidará en su carrera como regatista fue la llegada a Cádiz tras cinco días de navegación. «La acogida de aquella noche -la del pasado lunes. fue genial, como ninguna. Llegamos a la puesta de sol, justo a las ocho, y esto estaba lleno de gente, había animación, música, de todo. Es una pena que solo sean cinco días de escala en Cádiz».

Al no ser una modalidad olímpica la Class40, el sueño de esta regatista es «dar la vuelta al mundo es en solitario» puesto que ella se considera ante todo «una regatista solitaria».

Como viajera apasionada, más que las diferencias entre navegar acompañado o en solitario, describe las sensaciones que se experimentan en ambas situaciones. «Cuando estás en solitario tienes una capacidad a solucionar problemas, a sacar unas capacidades personales que tenías escondidas; cuando vas en equipo siempre hay ayuda. Emocionalmente se viven cosas muy distintas. Los dos son muy guay. Aquí (en la Globe 40) vamos dos y se pude dormir tranquilamente mientras el otro está de guardia», describe.

A las Bahamas

Y de una regatista solitaria a otra como Aina Bauzá Roig, 30 años, tripulante del class40 alemán y que ya hace un año salió de Cádiz hacia las Bahamas para establecer un nuevo récord transatlántico a vela en solitario en 31 días y 34 minutos. «Lo difícil es la logística del reto, conseguir patrocinadores y que el barco esté bien. Por lo demás, estoy más que preparada mentalmente», decía entonces poco antes de emprender la travesía.

Aina ha llegado a Cádiz formando parte del barco alemán en la etapa prólogo, aunque no emprenderá la salida el próximo domingo debido, precisamente, a algo que le quita el sueño a la gran mayoría de los regatistas profesionales, los patrocinios y búsqueda de sponsors.

Tanto Aina Buazá como Djemila Tassin sueñan con seguir los pasos de Bernard Moitessier, navegante que no ganó la primera Golden Globe en 1968 por el temor a la popularidad puesto que cuando enfiló primero la meta se echó a un lado para continuar navegando, buscando 'salvar su alma' y llegar a Tahití. De momento, ambas sueñan con seguir su rumbo y lo hacen desde Cádiz, una ciudad que les apasiona y desde donde siempre izarán velas.