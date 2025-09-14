Cádiz dice adiós a la Globe 40

Juancho Ortiz, vicepresidente de la Diputación de Cádiz, entrega al organizador de la Regata Globe 40, Manfred Ramspacher, el Trofeo de la Copa Diputación.

El Puerto de Astilleros en Cádiz ha despedido este domingo la Regata transoceánica Globe 40, cuyos barcos durante esta semana han estado amarrados antes del comienzo de la primera etapa de la regata que conecta Cádiz con Cabo Verde, dentro de un programa con numerosas actividades paralelas.

La Diputación de Cádiz ha participado en la ceremonia de despedida de las tripulaciones, un acto en el que el vicepresidente, Juancho Ortiz, ha hecho entrega al organizador de la Regata Globe 40, Manfred Ramspacher, del trofeo de la Copa Diputación, para su custodia y entrega al ganador en la próxima escala de la prueba.

La Diputación de Cádiz patrocina esta prueba que ha colocado a la provincia de Cádiz como capital de la vela transoceánica por unos días y consolida su papel de referente en este deporte. Su presidenta, Almudena Martínez del Junco, ha seguido por mar la evolución de la salida de las embarcaciones.

Juancho Ortiz, Manfred Ramspacher y Carlos Lucero. DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

Numeroso público se ha acercado a ver partir a estos barcos, tripulados por dos personas, que se enfrentan a una travesía de más de ocho meses en los que darán la vuelta al mundo, combinando deporte, naturaleza y aventura.

La salida ha podido seguirse desde diferentes puntos de la capital y otros puntos de la costa de la provincia gaditana.