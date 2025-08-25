CÁDIZ

El Ayuntamiento de Cádiz defiende su gestión y anuncia refuerzos en la Policía Local

El equipo de Gobierno asegura que en septiembre se incorporan 20 nuevos alumnos a la academia y otros cinco agentes ya en activo

Policías locales de Cádiz denuncian «graves carencias» y exigen soluciones inmediatas al alcalde

Policía Local de Cádiz, en foto de archivo.
Policía Local de Cádiz, en foto de archivo. L.V.
Esther Macías

Esther Macías

Cádiz

El Ayuntamiento de Cádiz ha respondido a la denuncia lanzada por el Sindicato Profesional de la Policía Local (SPLCA), que acusaba al Consistorio de «abandono» y «pésima gestión» de la plantilla. El teniente de alcalde de Seguridad, Juancho Ortiz, ha defendido las actuaciones llevadas a cabo y ha subrayado que «todos los procesos administrativos están en marcha».

Ortiz ha confirmado que el próximo 1 de septiembre se incorporarán 20 alumnos a la Escuela de la Policía Local para iniciar su formación. A ellos se suman otros cinco agentes que ya están en servicio tras llegar desde otros destinos. «Estas plazas corresponden a las ofertas de empleo público de 2021, 2022 y 2023, que el anterior equipo de Gobierno no fue capaz de ejecutar y que nosotros sí hemos puesto en marcha».

En cuanto a la denuncia del sindicato sobre la falta de uniformes, el concejal ha explicado que se celebró un concurso público para equipar a toda la plantilla. La adjudicación inicial fue recurrida por una empresa ante el Tribunal de Recursos Contractuales de la Diputación, y el Ayuntamiento está a la espera de resolución tras haber remitido ya la documentación.

Sobre el nuevo sistema informático y de telecomunicaciones, Ortiz ha señalado que el pliego está concluido y pendiente de los últimos trámites para poder sacarlo a concurso.

Asimismo, con respecto a la flota de vehículos, el consistorio gaditano ha asegurado que se adjudicaron varios lotes y que ya están en servicio cuatro SUV y dos furgonetas. La única excepción, explica, fue la furgoneta destinada a atestados, que quedó desierta y volverá a sacarse a licitación.

Práctica de tiro en octubre

El responsable de Seguridad también se ha referido a la falta de prácticas de tiro denunciada por el SPLCA. En este sentido, adelantó que ya se ha adjudicado el suministro de munición y que «en el mes de octubre se podrá retomar esta práctica obligatoria para los agentes».

Ortiz ha aseverado que el equipo de Gobierno «siempre ha mostrado su máximo respeto y apoyo a la labor de todos los policías locales de la ciudad», no solo con declaraciones, sino «con hechos y compromisos para dotarlos de medios humanos y materiales».

«Todos los procedimientos tienen sus plazos administrativos, pero se están cumpliendo y avanzando», ha insistido el teniente de alcalde.

