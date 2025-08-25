El Ayuntamiento de Cádiz defiende su gestión y anuncia refuerzos en la Policía Local

El Ayuntamiento de Cádiz ha respondido a la denuncia lanzada por el Sindicato Profesional de la Policía Local (SPLCA), que acusaba al Consistorio de «abandono» y «pésima gestión» de la plantilla. El teniente de alcalde de Seguridad, Juancho Ortiz, ha defendido las actuaciones llevadas a cabo y ha subrayado que «todos los procesos administrativos están en marcha».

Ortiz ha confirmado que el próximo 1 de septiembre se incorporarán 20 alumnos a la Escuela de la Policía Local para iniciar su formación. A ellos se suman otros cinco agentes que ya están en servicio tras llegar desde otros destinos. «Estas plazas corresponden a las ofertas de empleo público de 2021, 2022 y 2023, que el anterior equipo de Gobierno no fue capaz de ejecutar y que nosotros sí hemos puesto en marcha».

En cuanto a la denuncia del sindicato sobre la falta de uniformes, el concejal ha explicado que se celebró un concurso público para equipar a toda la plantilla. La adjudicación inicial fue recurrida por una empresa ante el Tribunal de Recursos Contractuales de la Diputación, y el Ayuntamiento está a la espera de resolución tras haber remitido ya la documentación.

Sobre el nuevo sistema informático y de telecomunicaciones, Ortiz ha señalado que el pliego está concluido y pendiente de los últimos trámites para poder sacarlo a concurso.

Asimismo, con respecto a la flota de vehículos, el consistorio gaditano ha asegurado que se adjudicaron varios lotes y que ya están en servicio cuatro SUV y dos furgonetas. La única excepción, explica, fue la furgoneta destinada a atestados, que quedó desierta y volverá a sacarse a licitación.

Práctica de tiro en octubre

El responsable de Seguridad también se ha referido a la falta de prácticas de tiro denunciada por el SPLCA. En este sentido, adelantó que ya se ha adjudicado el suministro de munición y que «en el mes de octubre se podrá retomar esta práctica obligatoria para los agentes».

Ortiz ha aseverado que el equipo de Gobierno «siempre ha mostrado su máximo respeto y apoyo a la labor de todos los policías locales de la ciudad», no solo con declaraciones, sino «con hechos y compromisos para dotarlos de medios humanos y materiales».

«Todos los procedimientos tienen sus plazos administrativos, pero se están cumpliendo y avanzando», ha insistido el teniente de alcalde.

