Policías locales de Cádiz denuncian «graves carencias» y exigen soluciones inmediatas al alcalde

La grúa municipal retira uno de los vehículos que patrullan por la playa, este pasado domingo.

El Sindicato Profesional de la Policía Local de Cádiz (SPLCA) ha denunciado la «pésima gestión» del actual equipo de gobierno y, en particular, del alcalde de la ciudad, en relación con la situación del cuerpo policial. A un mes de la celebración del Día del Patrón de la Policía Local, el sindicato asegura que la plantilla arrastra «graves carencias» de personal, recursos y medios materiales que se mantienen desde hace años.

Según recuerdan, el propio alcalde anunció en 2024 que las vacantes existentes se cubrirían a principios de 2025 y que en enero los nuevos aspirantes comenzarían su formación en la academia. Sin embargo, el sindicato subraya que estos compromisos no se han cumplido: «La academia no abrirá hasta septiembre y la incorporación real de los agentes no se producirá hasta abril de 2026». Además advierten que se trataría de efectivos correspondientes a ofertas de empleo público de 2021, 2022 y 2023, lo que supone un retraso acumulado de hasta seis años entre la aprobación de plazas y su cobertura efectiva.

«Durante todo este tiempo, las jubilaciones y bajas superan con creces a las incorporaciones, lo que ha reducido progresivamente la plantilla en un momento en que la demanda ciudadana es cada vez mayor», apunta el comunicado.

Falta de uniformes, vehículos y prácticas de tiro

El SPLCA denuncia también que la plantilla carece desde hace más de cuatro años de uniformidad completa, recurriéndose incluso a «soluciones improvisadas» para equipar a los futuros alumnos de la academia. A ello, como indican, se suman retrasos en la implantación del nuevo sistema informático y de telecomunicaciones, considerado «esencial» para modernizar la gestión policial, y problemas en la renovación y mantenimiento de la flota de vehículos, en especial en el área de investigación de accidentes.

El sindicato recuerda que, aunque se están ejecutando obras de mejora en la Jefatura, persisten deficiencias en la Central de Comunicaciones, con problemas de climatización, aislamiento acústico y vibraciones. Además, los agentes llevan un largo periodo sin realizar prácticas de tiro obligatorias por falta de munición y por la ausencia de una empresa que gestione el mantenimiento y limpieza de la galería.

Reclaman medidas inmediatas

Por todo ello, el SPLCA exige al alcalde Bruno García que, «antes de preparar un nuevo discurso para el Día del Patrón, adopte medidas concretas e inmediatas» que garanticen la adecuada prestación del servicio policial en Cádiz.

«El colectivo no necesita más declaraciones públicas cargadas de promesas que no se cumplen, sino soluciones efectivas que permitan a la Policía Local responder a las necesidades de la ciudadanía», concluye el sindicato.

