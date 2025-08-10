Polo

Almudena Martínez destaca la relevancia del Torneo Internacional de Polo y su valía como escaparate de la provincia

Whizmo y Amanara se disputan la Copa Diputación de Cádiz

La presidente de Diputación estuvo presente en Sotogrande.
La presidente de Diputación estuvo presente en Sotogrande. L. V.

L. V.

Cádiz

La presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, ha puesto de relieve el valor del Torneo Internacional de Polo de Sotogrande y la capacidad de este acontecimiento deportivo para dar a conocer las virtudes de la provincia de Cádiz. Un «escaparate» a nivel deportivo y turístico, ha asegurado, que atrae a visitantes de multitud de países y capta la atención de numerosos aficionados que siguen los partidos sobre todo desde América y Reino Unido.

En palabras de Martínez del Junco, competiciones como ésta reflejan ante el mundo «la capacidad de la provincia de Cádiz, de los gaditanos y gaditanas por tanto, para organizar grandes eventos». También es una muestra de la «necesaria cooperación» entre las administraciones y las entidades privadas para impulsar el crecimiento económico y social de la provincia.

Para la presidenta, el Torneo Internacional de Polo, junto a otras actividades hípicas de relevancia internacional como las Carreras de Caballos de Sanlúcar y el Circuito del Sol en Montenmedio, promocionan a la provincia de Cádiz como referente del turismo ecuestre y de la sostenibilidad.

Almudena Martínez destaca la relevancia del Torneo Internacional de Polo y su valía como escaparate de la provincia

Martínez del Junco ha hecho estas declaraciones en su visita a las instalaciones del Club Ayala Polo, donde este fin de semana se disputa la Copa Diputación de Cádiz, incluido a su vez en la Copa de Plata Terralpa de este 54 Torneo Internacional de Polo. El partido enfrenta a los equipos de Whizmo y Amanara. La presidenta ha estado acompañada del vicepresidente tercero, Jacinto Muñoz; la diputada Paula Conesa; el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce y el director general de Ayala Polo, Antonio Alés, entre otros.

