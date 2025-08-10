Almudena Martínez destaca la relevancia del Torneo Internacional de Polo y su valía como escaparate de la provincia

La presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, ha puesto de relieve el valor del Torneo Internacional de Polo de Sotogrande y la capacidad de este acontecimiento deportivo para dar a conocer las virtudes de la provincia de Cádiz. Un «escaparate» a nivel deportivo y turístico, ha asegurado, que atrae a visitantes de multitud de países y capta la atención de numerosos aficionados que siguen los partidos sobre todo desde América y Reino Unido.

En palabras de Martínez del Junco, competiciones como ésta reflejan ante el mundo «la capacidad de la provincia de Cádiz, de los gaditanos y gaditanas por tanto, para organizar grandes eventos». También es una muestra de la «necesaria cooperación» entre las administraciones y las entidades privadas para impulsar el crecimiento económico y social de la provincia.

Para la presidenta, el Torneo Internacional de Polo, junto a otras actividades hípicas de relevancia internacional como las Carreras de Caballos de Sanlúcar y el Circuito del Sol en Montenmedio, promocionan a la provincia de Cádiz como referente del turismo ecuestre y de la sostenibilidad.

Martínez del Junco ha hecho estas declaraciones en su visita a las instalaciones del Club Ayala Polo, donde este fin de semana se disputa la Copa Diputación de Cádiz, incluido a su vez en la Copa de Plata Terralpa de este 54 Torneo Internacional de Polo. El partido enfrenta a los equipos de Whizmo y Amanara. La presidenta ha estado acompañada del vicepresidente tercero, Jacinto Muñoz; la diputada Paula Conesa; el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce y el director general de Ayala Polo, Antonio Alés, entre otros.