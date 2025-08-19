Sanlúcar retoma la fiesta: ¡al galope!

El segundo ciclo de las carreras de caballos ya ha empezado en Sanlúcar de Barrameda.

Con la bajada de las temperaturas volvieron las carreras de caballos a Sanlúcar de Barrameda. El segundo ciclo de la temporada vino de la mano de un tiempo más agradable y así se decía adiós al calor asfixiante que durante los últimos días se había instalado en esta zona de la costa noroeste gaditana y, en general, de toda Andalucía.

Y no es que haga frío rozando los 30 grados de temperatura, pero se agradece y bastante. El poniente ha sido recibido con los brazos abiertos y la sensación térmica es otra bien distinta. Más allá de los más de diez grados que bajó el termómetro, el ambiente era otro. Ya no era un horno y eso se agradecía aún más en lugares como el litoral sanluqueño. ¡Qué alivio!

La desembocadura del río Guadalquivir, el viejo Betis, se preparaba de nuevo para acoger tan singular cita y además con el segundo de los ciclos, el más esperado, el que empezaba este 19 de agosto y terminará dos días después. El momento en el que se ponen en liza los dos grandes premios de la temporada. El primero tenía lugar este martes (Gran Premio de Andalucía) y el segundo llegará como guinda al pastel el jueves, día del cierre (Gran Premio Ciudad de Sanlúcar).

Integradas en el circuito nacional junto a las que se celebran en San Sebastián, Madrid, Sevilla y Dos Hermanas, las carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda están sometidas a las normas que regulan las competiciones hípicas oficiales. Y todo en un marco incomparable, con sello veraniego y la atención creciente de los medios de comunicación.

En esta vuelta a la arena eran cinco las carreras que se ponían en liza. Más que en cualquier día del primer ciclo, que no superaban las cuatro en cada una de las tres jornadas. Por tanto había que evitar los retrasos por todos los medios (como cuando la yegua Irma se escapó durante una de las pruebas del reciente primer ciclo), ya que la caída del sol amenazaba, restándole minutos al crono con el avance del mes de agosto. Era la idea, pero fue imposible.

Las carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda son un auténtico éxito. ANTONIO VÁZQUEZ

Una jornada en la que la dimensión internacional estuvo presente. Tal es así que Catherine Fautrier-Rousseau, Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria del Principado de Mónaco en España, estuvo en tierras sanluqueñas junto a María Luisa de Contes, embajadora de las carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda.

También quiso estar en Las Piletas Eva Descarrega, la primera mujer embajadora de Andorra en España. Y no quedará todo ahí porque este miércoles será el turno de los embajadores de Países Bajos y Perú. Todo ello siguiendo una línea que en el año 2024 estuvo muy activa con la presencia de los embajadores de Estados Unidos, Canadá y Chipre en el territorio español.

Una apuesta clara y decidida

Patricia del Pozo, consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, fue otra de las personalidades que hizo acto de presente en Sanlúcar de Barrameda. «Estas carreras son importantes para toda Sanlúcar, para Andalucía y para nuestro país, porque no cabe duda que esto es un evento absolutamente internacional. Para mí es un privilegio y quiero dar las gracias a Rafael Hidalgo, presidente de la Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda; a nuestro viceconsejero de Turismo y Acción Exterior; a Tania Barcelona, delegada de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Andalucía en Cádiz; y a Mercedes Colombo, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz», señaló.

«Queremos mostrar al mundo que tenemos un evento único, un evento de excelencia, un evento cargado de cultura, de deporte y de tradición. Son las carreras más antiguas de toda Europa, que además no son comparables con nada gracias a este maravilloso paisaje, esta puesta de sol, este entorno único con Doñana al fondo, donde se fusiona una tradición que se transmite de generación en generación», puntualizó Patricia del Pozo.

«El momento es único, especial y diferente, ya que nos acercamos al bicentenario de las carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda y que estamos también trabajando esa candidatura, pues para nosotros es un momento importantísimo. Turismo hace un gran patrocinio de estas carreras de caballos porque además constituye uno de los grandes atractivos turísticos de nuestra tierra», añadía.

Patricia del Pozo fue la encargada de entregar el título de campeón a Ricardo Sousa, vencedor del Gran Premio Ciudad de Sanlúcar, la carrera más importante del día, tras liderar a The Snaper.

Primera jornada del segundo ciclo de las carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda. ANTONIO VÁZQUEZ

A la tercera fue la vencida

La tarde empezó con el debutante Elione Chaves estrenándose en Sanlúcar de Barrameda con una gran victoria gracias a Eton Messer, un caballo muy playero que cruzó el primero la línea de meta. Y eso que en el Premio Beefeater 0,0 también estaba presente el portugués Ricardo Sousa, el gran protagonista del primer ciclo de las carreras caballos de Sanlúcar de Barrameda.

Pero el luso tampoco pudo vencer, esta vez con Mauro, en el Premio Puerto de Sevilla, que acabó en poder de Nico Valle tras su brillante carrera con Exposed.

A la tercera sí fue la vencida y Ricardo Sousa escribió su nombre con letras de oro al proclamarse campeón del Gran Premio Ciudad de Sanlúcar. Ahí formó una dupla de escándalo con The Snaper.