Ricardo Sousa, rey indiscutible del primer ciclo en Sanlúcar

El primer ciclo de las carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda llega a su fin.

Tres victorias más que sumar a los dos dobletes anteriores. Siete triunfos de doce posibles. La actuación de Ricardo Sousa en el primer ciclo de las carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda ha sido sencillamente espectacular.

Esta vez lo conseguía con los caballos Confident Star, Western Ruler y Añover en los premios Vaus, Gusto del Sur y Helvetia Seguros.

Nada más que la joven Claudia Banegas pudo saborear otro triunfo más en la despedida del primer asalto de la temporada. Lo hizo al vencer con Eton Messer en el Premio Hipódromo de San Sebastián, el primero de la última jornada del primer ciclo.

Premio Hipódromo de San Sebastián

Con puntualidad británica empezó la tercera y última jornada del tercer ciclo de las carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda. 1.600 metros de una carrera muy reñida e igualada en la que Eton Messer, que había acumulado una importante ventaja, venció 'in extremis' a Alwin Bram, que a punto estuvo de robarle la cartera en los metros finales. En la tercera posición terminó Dirty Dozen, con la monta de Lezama.

El final fue apoteósico y la señorita Claudia Banegas, jovencísima amazona de apenas 19 años de edad, subió al primer lugar del podio, quedando Pablo Laborde en la segunda posición. Tremenda alegría para la Cuadra Los Niños y el preparador Cerqueira.

7.650 euros en premios se pusieron en liza en esta carrera para caballos y yeguas de tres años en adelante.

Momentos previos a una de las carreras de la tarde en Sanlúcar de Barrameda. NACHO FRADE

Premio Vaus

8.500 euros en premios se pusieron en juego en la segunda carrera de la tarde, destinada a caballos y yeguas de tres años en adelante. La distancia era de 1.400 metros.

El Premio Vaus terminó en poder de Ricardo Sousa, la gran sensación del primer ciclo de las carreras de caballos de Sanlúcar. El portugués había conseguido dos dobletes en las dos jornadas precedentes y esta vez no hubo dos sin tres. Ya llevaba cinco en el presente curso. Y no se quedaría ahí porque llegarían dos más. ¡Una barbaridad!

El luso es el rey de la presente temporada y esta vez afianzó su superioridad en la clasificación general al competir con Confident Star, bajo la preparación de Óscar Anaya y perteneciente a la Cuadra Zacarías Sarmiento.

Natural Path, preparado también por Óscar Anaya, acabó segundo con la monta de la checa Sikorova. Tercero fue Fiji Gold, liderado por Martínez.

Premio Gusto del Sur

Seguía la jornada sin retrasos y con total naturalidad cuando llegaba el turno del Premio Gusto del Sur, que empezaba a las 20.20 horas. Hasta 10.300 euros se ponían en juego, 6.000 euros para el vencedor. En liza se ponían potros y potrancas de tres años sobre una distancia: 1.800 metros.

Era la prueba más esperada del día, el primer gran premio, y de cinco pasó a seis. De nuevo firmaba Ricardo Sousa un doblete, esta vez con Western Ruler. Preparado por Jiménez y de la cuadra sanluqueña Puerto Lucero, el caballo ganador superó a Ghost Run y City Landscape, con las montas de Ferreira y Sikorova, respectivamente.

A fin de cuentas, un nuevo espectáculo de Ricardo Sousa en Las Piletas. Todavía faltaba poner la guinda.

El Premio Gusto del Sur levantó una gran expectación en Sanlúcar de Barrameda. NACHO FRADE

Premio Helvetia Seguros

Con el Premio Helvetia Seguros se llegaba al final. 7.650 euros en juego en una carrera destinada a caballos y yeguas de tres años en adelante. Siete equinos para una distancia corta de 1.400 metros. Y otra vez ganó el de siempre: Ricardo Sousa.

El flamante campeón puso su firma con la puesta del sol en Las Piletas. Lo hizo liderando a Añover, de la Cuadra Tinerfe y de nuevo preparado por Óscar Anaya. Ahora superando a Tiora, con la monta de Sikorova, e Yssingeaux, con la monta de Pablo Laborde.

Un fin de fiesta memorable con sello luso en la desembocadura del río Guadalquivir.