El segundo ciclo de las carreras de caballos de Sanlúcar, a punto

El primer ciclo se las carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda fue un auténtico éxito.

Después de la celebración del primer ciclo de las carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda los pasados días 5, 6 y 7 de agosto, este martes 19 del mismo mes comienza en idéntico escenario el segundo ciclo de carreras de caballos en las playas, que se celebrará hasta el jueves 21 de agosto.

De cara a estas tres jornadas de carreras, ya está prácticamente todo listo en el recinto de llegada de Las Piletas y en la playa para acoger un total de 13 pruebas para caballos pura sangre.

El primer día del segundo ciclo, jornada de Lototurf de apuesta hípica externa de Loterías y Apuestas del Estado, se celebrarán cinco carreras. La primera de ellas, que dará comienzo a las 17.45 horas es el Premio Beefeater 0,0, dotado con 8.500 euros. En esta prueba tomarán parte nueve caballos y se correrá sobre una distancia de 1.800 metros.

La segunda carrera de la tarde, que se va a correr igualmente sobre una distancia de 1.800 metros, es el Premio Puerto de Sevilla, en el que también correrán nueve participantes. La dotación económica del premio es de 9.350 euros.

La tercera prueba del programa, en la que tomarán parte diez caballos, es el Gran Premio de Andalucía, dotado con 10.200 euros en premios y patrocinada por la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. La prueba se correrá sobre una distancia de 1.600 metros.

En cuarto lugar se correrá la carrera Lototurf, Premio Ciudad de Sevilla, dotado con 7.650 euros. Participarán doce caballos que tendrán que recorrer 1.800 metros.

Cerrará la primera jornada del segundo ciclo el Premio CaixaBank, con doce caballos inscritos que tendrán que recorrer una distancia de 1.400 metros. El premio está dotado con 7.650 euros.

Sanlúcar de Barrameda es el majestuoso escenario de la cita. NACHO FRADE

El luso Ricardo Sousa, rey del primer ciclo

Serán por tanto 52 caballos los que participen en el primer día de carreras de este segundo ciclo, en el que contaremos de nuevo con una buena y amplia representación de jinetes, entre los que se encuentran el portugués Ricardo Sousa, ganador de siete carreras en el primer ciclo, Jaime Gelabert, Vaclav Janacek y Nico Valle.

El miércoles 20 de agosto, segundo día de carreras del segundo ciclo, se celebrarán cuatro pruebas. Los premios Instalaciones Hípicas El Molino, Toyota Nimauto, Fundación Cajasol y Real Maestranza de Caballería de Sevilla.

Los caballos y los jinetes son los protagonistas durante estos días en Sanlúcar de Barrameda. NACHO FRADE

El jueves día 21 de agosto, se cerrará la 180ª edición de la reunión hípica sanluqueña con la celebración de cuatro premios. Caja Rural del Sur, Cruzcampo, Manzanilla Solear, y la prueba más esperada e importante de la temporada, el Gran Premio Ciudad de Sanlúcar, dotada con 13.600 euros en premios.