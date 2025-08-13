198 inscripciones para el segundo ciclo de las carreras de caballos de Sanlúcar

El segundo ciclo de las careras de caballos de Sanlúcar de Barrameda, en el horizonte.

Después de la exitosa celebración del primer ciclo de carreras de caballos en las playas de Sanlúcar de Barrameda, cita que tuvo lugar durante los pasados días 5, 6 y 7 de agosto, la Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda ya está planificando el segundo ciclo de la 180ª edición, que se desarrollará durante los próximos días 19, 20 y 21 de agosto.

Para estas tres jornadas de carreras se han recibido 198 inscripciones, incluyendo los dos grandes premios que se celebrarán en este ciclo, que corresponden a 84 caballos, para un total de 13 pruebas: cinco el primer día, jornada de apuesta hípica externa Lototurf, y cuatro el segundo y el tercer día.

Entre las carreras previstas se encuentran las patrocinadas por Fundación Cajasol, Cruzcampo, El Molino, Toyota Nimauto, Ayuntamiento de Sevilla, Caja Rural del Sur, Pernod Ricard, Real Maestranza de Caballería de Sevilla, CaixaBank, Puerto de Sevilla y Bodegas Barbadillo.

El primer ciclo de las carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda fue un auténtico éxito. NACHO FRADE

Las dos citas más esperadas en Sanlúcar

Los premios mejor dotados económicamente de la temporada de carreras se correrán en este segundo ciclo.

Así, el martes 19 se disputará el Gran Premio de Andalucía, patrocinado por la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, sobre una distancia de 1.600 metros y con 10.200 euros en premios. El jueves día 21 de agosto se correrá el Gran Premio Ciudad de Sanlúcar, la prueba más esperada e importante de la temporada, dotada con 13.600 euros en premios, sobre una distancia de 2.000 metros.