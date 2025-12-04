El Club Deporte Adaptado Bahía de Cádiz, a por todas en Jaén

El Club Deporte Adaptado Bahía de Cádiz participará los días 6 y 7 de diciembre en la XXXVII edición de la Copa Andaluza de baloncesto en silla de ruedas que se disputará en el pabellón Bulevar Carlos Martínez Esteban de Jaén.

En esta edición participarán el B.S.R. Vistazul de Dos Hermanas que milita en la Superliga que es la máxima categoría del baloncesto en silla de ruedas así como el Club Deporte Adaptado Bahía de Cádiz y el Covirán Churriana Inclusivo de Granada que militan en la segunda división nacional. El gran ausente será el Amivel de Vélez Málaga que se pierde la competición por coincidencia de fechas con la Super Copa de España que disputan en Getafe. Este equipo ha sido el ganador y gran dominador de las últimas ediciones desde la desaparición del Once Andalucía de Sevilla.

El equipo de Dos Hermanas parte como favorito ya que milita dos categorías por encima que sus dos contrincantes.

El campeonato se jugará en formato liguilla todos contra todos y se iniciará con el duelo entre Vistazul y Churriana Inclusivo el sábado seis a partir de las 16:30 horas.

Seguidamente a partir de las 19:00 horas el Club Deporte Adaptado Bahía de Cádiz que se enfrentará con el perdedor del duelo anterior.

El último encuentro se celebrará el domingo siete a partir de las once de la mañana y enfrentará al Bahía de Cádiz con el ganador del primer partido del campeonato.

Los de Javier Martínez e Isa Quintana intentarán hacer un papel digno aunque el objetivo principal esta temporada será la liga.