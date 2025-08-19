Ricardo Sousa confirma su éxito en Sanlúcar

Ricardo Sousa corroboró en el segundo ciclo todo lo bueno que había conseguido en el primero. El portugués se adjudicó el Gran Premio de Andalucía, la cita más esperada de la jornada y la segunda más importante de la temporada en el hipódromo natural sanluqueño. Lo hizo liderando a The Snaper. Ocho victorias acumula ya en la 180ª edición. Tremendo.

Al luso le costó vencer en la vuelta de las carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda, ya que el brasileño Chaves y Nico Valle habían salido victoriosos en las dos primeras citas del día (Premio Beefeater 0,0 y Premio Puerto de Sevilla) con Eton Messer y Exposed, respectivamente.

En las dos últimas citas del día, Alphabeticy Max's Thunder se coronaron con Jaime Gelaberty Cristina Pérez. Fueron las últimas alegrías del día de la vuelta.

Un total de cinco carreras con cinco ganadores distintos. Competitividad total y absoluta.

Premio Beefeater 0,0

Ricardo Sousa, el rey del primer ciclo, estaba presente en el inicio del segundo ciclo. Lo hacía con el caballo irlandés Smooth Transition en una carrera con un total de nueve equinos de tres años en adelante. De todos ellos, Eton Messer se hizo de rogar para entrar en los cajones y al final fue el campeón. Un caballo muy playero que fue el último en entrar y el primero en llegar.

8.500 euros se ponían en juego (5.000 euros conseguía el primer clasificado) en una carrera de 1.800 metros. Y el premio se lo llevó el brasileño Chaves, que debutaba este año en Sanlúcar de Barrameda. Lo hizo con un final sensacional y rompiendo todas las quinielas el caballo de la cuadra Los Niños, con la preparación de José Carlos Cerqueira.

El brasileño Chaves se estrenó con victoria en Sanlúcar de Barrameda. ANTONIO VÁZQUEZ

Premio Puerto de Sevilla

9.350 euros se ponían en liza en el Premio Puerto de Sevilla, destinado a caballos y yeguas de tres años en adelante. También con un recorrido de 1.800 metros y con la presencia de nueve participantes, los mismos que en la carrera inaugural del segundo ciclo.

Exposed fue el que superó a todos sus adversarios después de un gran final de carrera, dejando con la miel en los labios a Cromatic. La tercera posición del cuadro de honor fue para Magical Beat. Fuera de las zonas de privilegio se quedó Mauro, con la monta de Ricardo Sousa. De nuevo pronósticos rotos.

Nico Valle, con un caballo preparado por Óscar Anaya y de la cuadra Díaz Sarmiento, se imponía a Pérez y Gómez, también preparados por Óscar Anaya.

Imagen del Gran Premio Ciudad de Sevilla. ANTONIO VÁZQUEZ

Gran Premio de Andalucía

Era la cita señalada de la tarde, la segunda más importante de la temporada en el hipódromo natural sanluqueño. Pasaban las 19.30 horas (25 minutos después del horario previsto inicialmente) cuando 10.200 euros se jugaban en una carrera para caballos y yeguas de cuatro años en adelante.

Diez competidores galoparon durante 1.600 metros que terminaron con un final de auténtico infarto. Y ahí Ricardo Sousa corroboró lo que había demostrado en el primer ciclo. El portugués salió victorioso junto a The Snaper (preparado por Óscar Anaya y de la cuadra Tinerfe) pese al empuje de Super Lover, con la monta de Nico Valle, que se quedó a un palmo de sellar su segunda victoria consecutiva del día.

El tercer puesto terminó en poder de Telemachus, con la monta de Graberg.

El Gran Premio Ciudad de Sanlúcar estuvo muy disputado de principio a fin. ANTONIO VÁZQUEZ

Premio Ciudad de Sevilla

Hasta una docena de caballos compitieron pasadas las ocho y cuarto de la tarde en el Premio Ciudad de Sevilla. Caballos y yeguas de tres años en adelante sobre una distancia de 1.800 metros de distancia y con 7.650 euros en juego.

Alphabetic, el caballo sanluqueño, vencía con la monta de Jaime Gelabert, con la preparación de Jiménez y perteneciente a la cuadra Puerto Lucero. Lo logró con autoridad y haciendo que el jinete sumara su primera victoria de la temporada.

Segundo pudo entrar Big Bad Wolf, con la monta de Nico de Julián, que le arrebató la plaza a Tiora y el checo Vaclav Janacek.

El Premio Ciudad de Sevilla, penúltima carrera del día en Sanlúcar de Barrameda. ANTONIO VÁZQUEZ

Premio CaixaBank

De nuevo doce participantes en la carrera más rápida del día, con 1.400 metros y 7.650 euros en premios.

Destinada a caballos y yeguas de tres años en adelante, Max's Thunder fue el más rápido gracias a su buena actuación con Cristina Pérez, que se pudo quitar la espinita del año pasado. El caballo de la cuadra Zul firmó un papel inmejorable, con la preparación de Cristina Buesa.

El podio lo cerraron Disillusion y Natural Path, con las montas de Gómez y Ricardo Sousa, por ese orden.

Con la caída del sol llegaron las últimas carreras de la jornada. ANTONIO VÁZQUEZ

Terminada esta jornada con la puesta de sol, este miércoles continúa el segundo ciclo con la segunda jornada, la quinta de la presente temporada.