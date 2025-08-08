Un caballo desbocado recorre solo la playa durante las Carreras de Sanlúcar: «Parece Babieca»

Sanlúcar de Barrameda ha vuelto a vivir un momento de tensión y sorpresa durante las emblemáticas Carreras de Caballos en la playa. Un caballo desbocado, sin jinete y aparentemente desorientado, protagonizó una escena insólita al recorrer en solitario la orilla y la arena seca del circuito, ante el asombro de los bañistas y asistentes.

Las imágenes que circulan por redes sociales muestran cómo el animal trota por la playa, primero junto al agua, después entre sombrillas y público, mientras un agente de la Guardia Civil trata de alcanzarlo sin éxito. «Parece que sea Babieca, no necesita jinete para ir a donde sabe que tiene que ir», comentaban algunos testigos al compartir el vídeo, aludiendo al mítico caballo del Cid.

Afortunadamente, el incidente se resolvió sin daños personales ni para el propio animal. Fue en la zona de Las Piletas donde la Policía Local logró interceptar al caballo, ya algo más calmado, y poner fin al susto. El animal se encuentra sano y salvo.

Irma, otro caballo desbocado

Este episodio recuerda inevitablemente al ocurrido en la primera jornada de las carreras, cuando Irma, una yegua participante, se desbocó y terminó dentro del agua. Entonces, la rápida intervención de dos agentes de los Grupos Especiales de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil evitó una tragedia, logrando rescatarla con vida del mar.