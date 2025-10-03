Flo Trittel: «Ya toca ganar en Cádiz porque siempre lo hemos soñado y nunca lo hemos conseguido»

Nacido en Münsterlingen (Suiza) hace algo más de tres décadas, pero con nacionalidad española y estancia en Tarifa durante media docena de año. Así es Florian Johannes Trittel Paul, el regatista mundial del año 2024 por la Federación Internacional de Vela (ISAF).

Campeón olímpico de 49er junto a Diego Botín el año pasado en París (también ha cosechado plata y bronce en el Mundial, y oro en el Europeo de esa disciplina) y vencedor también de SailGP con Los Gallos hace un año, el trimmer de ala llega muy ilusionado a la cita en Cádiz. Lo hace con la compañía de su inseparable Diego Botín y otros compañeros como Joel Rodríguez, Joan Cardona, Nicole van der Velden y Bernardo Freitas.

Helvético de cuna, pero formado en el Club Náutico El Balís de San Andrés de Llavaneras (Barcelona), Flo Trittel está dispuesto a hacer historia en La Tacita de Plata.

- Bienvenido a Cádiz. ¿Qué sensaciones tiene en su vuelta a La Tacita de Plata de cara a esta nueva cita de SailGP?

- Tengo unas sensaciones muy positivas porque una vez más el Gran Premio vuelve a Cádiz y Cádiz vuelve a ser el epicentro de la vela a nivel mundial. La previsión nos dice que el barco va a poder 'foilear', volar, por lo que el espectáculo está asegurado. Nuestra labor a nivel interno del equipo español es cosechar un buen resultado aquí. Quedan dos eventos para culminar la temporada, que son Cádiz y Abu Dabi, y vamos cuartos en la clasificación general. En SailGP los tres primeros son los que se clasifican para la gran final y ahí disputan toda la temporada a una única prueba. Estamos a tres puntos de conseguirlo y Cádiz tiene que ser nuestro evento para acercarnos al 'Top 3'.

- ¿Qué diferencia a Cádiz del resto de sedes del campeonato?

- Lo que más diferencia a Cádiz del resto de las sedes es la energía que se respira en la ciudad. Todo el mundo que viene coincide en que es el mejor evento de la temporada. Lo es porque respiras el ambiente gaditano, la energía del sur de España cuando caminas por sus calles. En Cádiz se vuelcan con SailGP. Incluso los que no hablan nuestro idioma lo ven como algo especial. Eso es posible gracias a Cádiz y su gente.

- Ganar en Cádiz sería ilusionante a la par que muy importante, ¿verdad?

- Siempre lo hemos soñado y nunca lo hemos conseguido. Somos muy conscientes de ello y estamos trabajando, sin hablar mucho, para que eso suceda. Pero esto es vela y todo puede pasar. Por nuestra parte vamos a dejarnos la piel.

- ¿Qué sensaciones tiene a nivel personal cada vez que pisa esta zona?

- Yo he vivido seis años en Tarifa y para mí Cádiz es un trocito de mi casa. Volver y sentir ese ambiente que tanto caracteriza al sur de España me abre el corazón. Me encanta tener una excusa para volver aquí al menos una vez al año. Estoy en mi casa y estoy feliz de estar con mi gente.

Flo Trittel está de vuelta en tierras gaditanas. ANTONIO VÁZQUEZ

«Nos va bien la presión»

- ¿Cómo llegan Los Gallos a nivel competitivo?

- Estamos en un lugar en el que nos sentimos muy cómodos. La presión relativa es bastante alta porque estamos a un paso de los puestos de cabeza. A lo largo de la historia del equipo se ha demostrado que es así cuando lidiamos mejor, cuando más rendimiento sacamos. Nos va bien la presión y a ver si somos capaces de hacer un buen papel. No sería la primera vez que ocurriera.

- ¿Qué puede decir del resto de competidores? ¿Cuál es el nivel?

- Llevamos diez eventos y siete ganadores diferentes. Eso habla mucho de la calidad de todos los equipos. Tenemos muchos equipos como rivales y los tres que están arriba en la clasificación general es muy difícil que pinchen. Por tanto, no podemos fallar si nosotros queremos estar ahí para tener opciones de estar en la gran final.

Flo Trittel forma parte del equipo español de SailGP. ANTONIO VÁZQUEZ

- A nivel personal llega usted con un gran cartel. Fue campeón olímpico de 49er en París 2024.

- Haber ganado la medalla de oro los Juegos Olímpicos de París 2024 nos ha dado mucha confianza y, sobre todo, nos ha confirmado que el camino seleccionado a nivel profesional ha dado sus frutos. El año pasado ganamos la temporada de SailGP y también los Juegos Olímpicos de París. Ahora queremos seguir trabajando en esta línea con mucha humildad y ser igual de profesionales.

- Formar equipo, entre otros, con Diego Botín también curte, ¿verdad?

- Totalmente. Con Diego doy muchas vueltas por el mundo. Lo hacemos juntos, de la mano y esa conexión es muy importante para nosotros.

- Envíe un mensaje a los aficionados que este fin de semana apoyarán a Los Gallos en SailGP.

- Este fin de semana en Cádiz habrá un espectáculo increíble. Si alguien no sabe qué es la 'Marea Roja', que se acerque el sábado y el domingo, de 15.30 a 17.00 horas al Paseo de Santa Bárbara, y es la única afición del mundo que tiene nombre propio. Los barcos F50, que son la Fórmula Uno del Mar, van a volar. Les recomiendo que vengan porque esto mola mucho.