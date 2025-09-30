Cádiz, lista para el gran circo de la Fórmula 1 del mar

Tras su último paso por Cádiz en 2023, la ciudad añoraba ese reencuentro con los barcos voladores esos que hacen vibrar a la afición y que forman parte de la Fórmula 1 del mar, las embarcaciones del mundial de SailGP.

Sin duda uno de los grandes eventos de este 2025 en la ciudad de Cádiz y en su Bahía, pues no hay mejor campo de regatas que las aguas de un entorno privilegiado en el que el deporte náutico encuentra su razón de ser.

Será este sábado y domingo cuando el Mundial de SailGP cobre su máxima expresión en la Bahía de Cádiz con un equipo, España, buscando el pase para la gran final que se disputará en unas semanas en Abu Dabi. El equipo de 'Los Gallos' es actualmente cuarto clasificado y necesita escalar a las tres primeras posiciones para colarse en esa finalísima.

Para ello, nada mejor que el calor del público gaditano para conseguir ese pase al último día de la competición. España es la vigente campeona y siempre ha reconocido que el apoyo de la afición gaditana ha sido clave en estos años.

Calor, apoyo y seguimiento que este año va a cobrar su máxima expresión pues los aficionados van a estar más cerca que nunca de los equipos y los barcos. Y se que una de las grandes novedades de cara a esta edición que se aproxima es la instalación de una enorme grada ubicada junto al Parque Genovés, en el Paseo de Santa Bárbara, con vistas al enorme campo de regatas de la Bahía de Cádiz. Muchos operarios y trabajadores se han afanado estos días en tener terminado uno de los grandes atractivos de esta edición. Cerca de la famosa pérgola que el Ayuntamiento va a arreglar próximamente estará esta grada para que los espectadores puedan seguir de una manera más cercana toda la prueba.

Ubicada en pleno corazón del Race Stadium, la grada frente al mar ofrecerá asientos con vistas elevadas, al estilo de un estadio, para disfrutar de toda la acción en la Bahía de Cádiz.

Los asistentes podrán disfrutar de una jornada completa de entretenimiento, con juegos interactivos, actividades para toda la familia y otras propuestas de primer nivel, además de opciones de comida, bebida y merchandising oficial de SailGP a la venta. Toda la acción en el agua se retransmitirá en pantallas gigantes con comentarios en directo, para no perderse ni un solo momento.

Tras el quinto puesto cosechado en el lago Lemán, en Suiza, Los Gallos llegarán a Cádiz en cuarta posición de la general, con 70 puntos. Tres más tiene Nueva Zelanda (73), que es tercera, mientras que Gran Bretaña tiene 75 y Australia 76. España peleará por todo en casa, ante su afición. El 4 y 5 de octubre, Cádiz será un hervidero de cara a conocer los tres países que estarán en la Gran Final que se disputará en Abu Dabi.

Asistencia y actividades para un evento de primer nivel

Se espera una asistencia de más de 100.000 espectadores durante el fin de semana. Será la última parada en el calendario y, por tanto, una oportunidad única para que los equipos sumen puntos clave antes de la Gran Final de la Temporada 2025 del Rolex SailGP Championship en Abu Dabi.

Y no hay que olvidar la cantidad de actividades paralelas que rodearán a SailGP. Alrededor de la celebración de esta prueba, se han organizado eventos para que gaditanos, gaditanas y visitantes puedan disfrutar más allá de la competición. Esta programación paralela se ha iniciado este 30 de septiembre y se va a prolongar a lo largo de la semana para concluir con la celebración de las carreras este próximo fin de semana frente al Paseo de Santa Bárbara y la Alameda.

Actividades para todos los públicos con la música, la cultura, el flamenco y la gastronomía gaditana como pilares de una semana muy intensa que vuelve a poner a Cádiz en el foco mundial como un lugar único para acoger eventos de primer nivel.