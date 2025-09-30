Un Gallito rumbo a Sidney

Los pasados días 19, 20 y 21 de septiembre, un clínic específico de la clase WASZP daba el pistoletazo de salida de los Cádiz Foiling Days, que han profundizado en materia durante el pasado fin de semana.

Foiling Base Cádiz impulsada por SailGP Inspire y el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Cádiz (IMD Cádiz) acogía sábado y domingo en las instalaciones del Centro Náutico Elcano la regata clasificatoria para la SailGP WASZP Grand Final que se celebrará en Sidney a finales de febrero de 2026.

Una única plaza disputada entre los diecisiete mejores regatistas del país que estuvo reñida hasta el final de las diez pruebas celebradas, pues su vencedor, Pablo Astiazarán Pérez-Cela, del Real Club Náutico de Barcelona y el subcampeón, Antonio Gasperini, del Real Club Náutico de Valencia, quedaron empatados a puntos. El gaditano Pablo Franco completaba el cuadro de honorabsoluto en la tercera posición.

El medallero femenino se ha dispuesto con dos locales y una valenciana: una triunfal Sol López en primera posición (y sexta absoluta), seguida por Isi Collado Font en segundo puesto (y undécima absoluta) y cerrando, Susana Ridao (con un decimocuarto absoluto).

Al mismo tiempo que se celebraba esta regata clasificatoria, los bautismos de foiling y las pruebas de nuevas clases voladoras se sucedían en paralelo en diferentes zonas de la bahía. Alrededor de 270 personas han pasado ya por las instalaciones del Centro Náutico Elcano para sentir la adrenalina de volar sobre el agua cuando no se ha alcanzado todavía el meridiano de la semana. Son 600 participantes en total los que se esperan al cabo del domingo.

Por otra parte, este lunes se abrió el turno de los Foiling Days, por los que 150 niños y niñas de los colegios participantes en el programa municipal de vela escolar, promovido por el Instituto de Deportes del Ayuntamiento de Cádiz, disfrutarán hasta el viernes de navegación en diferentes categorías de embarcaciones a foil en las aguas de la Bahía de Cádiz.

Turno para los Cádiz Foiling Days. SAILGP

Accesible para todos

Sin lugar a dudas, uno de los momentos más especiales de la semana tendrá lugar este miércoles, día en el que uno de los propósitos con los que trabaja Foiling Base Cádiz, impulsada por SailGP Inspire y el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Cádiz, la eliminación de barreras y la garantía de accesibilidad al mundo del deporte náutico en general y a la disciplina del foil en concreto, se materializa en una jornada inclusiva en la que dieciséis jóvenes deportistas con diversidad funcional participarán en dos actividades de navegación en embarcaciones voladoras.

Para casi todos estos atletas, integrantes del Club de Natación Adaptada Gades, será el primer contacto náutico de sus vidas, lo que supondrá un extra de emoción y adrenalina a la ya apasionante experiencia de volar por encima del agua.

Para el joven Kiran, sin embargo, supone la vuelta a una vivencia que ya pudo disfrutar el año pasado durante los Cádiz Foiling Days 2024. Y es que este gaditano de once años se convirtió en la primera persona con discapacidad física en navegar a foil en el contexto de los alumnos seleccionados dentro del programa municipal de vela escolar, sentando así un importante precedente de normalización y adaptabilidad de los recursos dentro de esta disciplina deportiva.

Siguiendo esa inspiradora estela, esta jornada supone certificar un nuevo avance en la inclusión real más allá de las barreras físicas o cognitivas.

La semana del foiling se completa con el Clínic de GC32, que dio comienzo el lunes y que concluirá el jueves, visitas de los escolares a las bases técnicas de SailGP en el muelle de la ciudad y una navegación de exhibición o fly by por parte de la flota de Foiling Base Cádiz, formada por los jóvenes deportistas gaditanos de 14 a 21 años de edad, que en tan solo tres años han adquirido la destreza de poder navegar al nivel que mostrarán en esta exhibición.

Será tanto sábado como domingo de 14.00 a 15.00 horas justo antes del comienzo de las carreras del Gran Premio, y se podrá seguir desde el Paseo de Santa Bárbara para que la ciudadanía pueda disfrutar de cerca de las tres espectaculares clases voladoras en las que navegará el equipo de atletas locales.