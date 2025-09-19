Los Cádiz Foiling Days regresan a la Bahía tras el éxito de su primera edición

La Bahía de Cádiz vuelve a ser punto de referencia para los amantes de la vela. Los Cádiz Foiling Days vuelven a convertirse en una ocasión sin igual para los apasionados de las categorías voladoras, que podrán experimentarlas por primera vez o profundizar en su técnica de forma totalmente gratuita del 19 de septiembre al 5 de octubre en las instalaciones del Centro Náutico Elcano, gracias al trabajo conjunto de Foiling Base Cádiz impulsada por SailGP Inspire y el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Cádiz.

Si durante la primera edición, en 2024, fueron algo más de 400 las personas que pudieron disfrutar de las actividades gratuitas de navegación a foiling, este año serán alrededor de unas 600. Este aumento de capacidad, además de la ampliación del programa de actividades, responde al rotundo éxito de acogida vivido en la primera cita, en la que la población gaditana agotó las plazas en tiempo récord.

Los Cádiz Foiling Days reunirán una vez más a deportistas y aficionados de cualquier edad y perfil deportivo, de forma que no será necesario contar con experiencia náutica previa para poder experimentar las sensaciones de volar por primera vez sobre aguas de la Bahía de Cádiz. La programación ofrece formación específica para cada perfil, desde las primeras aproximaciones para personas sin conocimientos náuticos hasta atletas que buscan tecnificación de alto nivel en su trayectoria hacia la vela profesional.

El programa arranca este viernes 19. Durante todo el fin de semana se celebrará un Clinic específico de la clase WASZP para jóvenes deportistas de nivel avanzado llegados de toda España que recibirán una formación intensiva para perfeccionar su técnica en este monocasco volador.

Del 27 al 30 de septiembre se hará el Foiling boat testing, una prueba de barcos de clases voladoras menos extendidas y que estarán disponibles en la base en exclusiva para testear durante estas jornadas para navegantes federados.

Del 27 de septiembre al 2 de octubre se llevará a cabo el Bautismo de Foiling, una de las actividades más esperadas. En esta primera aproximación para cualquier persona interesada en experimentar las sensaciones de volar en una disciplina de foil sin necesidad de conocimientos previos, se practica el towfoiling, es decir, el vuelo sobre una tabla de wingfoil remolcada por una neumática con la ayuda de un soporte que consigue un entorno seguro y divertido.

El 27 y 28 de septiembre tendrá lugar la SailGP Inspire Qualifier, una regata clasificatoria para navegantes de Portugal y España que luchan por hacerse con la única plaza para la Gran Final de de WASZP en Australia.

Del 29 al 2 de octubre se realizará un Clínic específico de la clase GC32, el catamarán volador de 10 metros apodado 'Gallito', en el que navegarán perfiles experimentados dado el alto riesgo que supone volar a altas velocidades en una embarcación de esas características.

Del 29 de septiembre al 3 de octubre volverá a repetirse una cita muy especial, los Foiling Days, en los que alumnado de todos los colegios participantes en el programa municipal de Vela Escolar, organizado por el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Cádiz disfrutarán de una jornada intensiva de foiling en diferentes categorías. 120 niños y niñas participaron en estas jornadas en 2024, aumentándose este año a 150.

Como novedad en esta edición, tendrá lugar el 1 de octubre una jornada bautizada Foiliability, en la que quince deportistas con diversidad funcional disfrutarán de la navegación a foiling. Esta actividad busca consolidar el foiling como un deporte inclusivo y accesible en un entorno seguro y adaptado a las necesidades de cada deportista.

Por último y ya integrándose en el Gran Premio de Cádiz, se realizarán navegaciones de exhibición durante los días 4 y 5 de octubre durante los momentos previos a cada jornada de carreras de SailGP, que se podrán disfrutar desde el Paseo de Santa Bárbara. En este fly by a lo largo del borde marítimo de la ciudad participará una muestra de la flota de Foiling Base Cádiz, incluido el espectacular GC32, así como WASZPs, entre otras clases, tripuladas por el equipo de deportistas locales de la base.

En palabras de Carlos Lucero, concejal y presidente del Instituto Municipal de Deportes, «la celebración de la segunda edición de los Cádiz Foiling Days nos confirma que la apuesta por el foiling ha sido todo un acierto. La acogida que se vivió en 2024 y lo rápido que se agotaron todas las plazas nos ha convencido para ampliar el abanico de actividades y también el número de personas que pueden participar este año. El foiling ha venido para quedarse y la ciudad de Cádiz nos demuestra una vez más que disfruta de su bahía y sus condiciones ideales para navegar. Ampliar también las plazas para que el alumnado de los colegios gaditanos puedan disfrutar de unas jornadas de foil tan especiales nos parece una manera de apostar por la vela de base, por integrar el mar desde la infancia abriendo puertas a una cantera marinera que conozca, aprenda y se divierta en la bahía. Con la implantación de la jornada de foiling adaptado queremos seguir abriendo horizontes para que no haya barreras en la práctica de ningún deporte, y que por supuesto el foiling se haga fuerte como deporte inclusivo en el que cualquier perfil tenga cabida.

Volver a celebrar una cita tan importante para el foiling con las puertas de nuestras instalaciones abiertas a toda la ciudadanía con independencia de su edad, perfil o nivel deportivo sólo se traduce en muy buenas noticias y auguramos una participación igual o mejor que en la primera edición».

Por su parte, Pablo Guitián, director de Foiling Base Cádiz, señala: «La primera edición de los Cádiz Foiling Days fueron un rotundo éxito de participación en el que nos quedó claro que la línea que habíamos propuesto era la dirección adecuada, así que seguimos trabajando para que este año vuelva a repetirse la satisfacción tanto por parte de público como de organización, con el extra de las nuevas actividades y la ampliación de capacidad de los participantes. Sin duda es un reto ambicioso que forma parte de nuestra apuesta por seguir ampliando la comunidad de aficionados del foil, que va creciendo a pasos agigantados.

La bahía de Cádiz nos ofrece unas condiciones perfectas para la práctica náutica, más concretamente para el foiling, para la que continuaremos trabajando con el objetivo de seguir abriéndola al mayor número de personas que quieran acercarse a ella. Nos enorgullece poder contar con deportistas totalmente inexpertos, principiantes y de alto nivel y que los resultados sean gratificantes para todos».

Antonio Alquézar, CEO del Spain SailGP Team, añade: «El trabajo que se viene realizando en Foiling Base Cádiz desde su puesta en marcha tiene un inmenso valor que abarca diferentes dimensiones: no sólo está consolidando una cantera de deportistas de nivel que formará parte del relevo generacional de los actuales atletas de SailGP de nuestro país, sino que además se ha posicionado como una de las mejores sedes de formación de foil del mundo de una forma totalmente pionera gracias a los esfuerzos conjuntos de las personas e instituciones que apuestan cada día con su trabajo y su apoyo incondicional por hacer crecer este proyecto. La segunda edición de los Cádiz Foiling Days será sin duda una ocasión ideal para seguir haciendo llegar la cultura del foiling a más y más personas».

A las actividades, todas gratuitas, se accede por un sistema de reservas mediante el cual las personas interesadas pueden elegir disciplina y horario según las disponibilidades.

