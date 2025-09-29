Guía por día de conciertos, flamenco, Carnaval y otras actividades que habrá en Cádiz con motivo de la Sail GP 2025 toda la semana

La SailGP regresa a Cádiz en este 2025 y lo hace este próximo fin de semana del 3 y 4 de octubre. Liderada por los campeones olímpicos de 2024, Diego Botín y Florián Trittel, la vigente campeona de SailGP, España, vuelve a casa en medio de una gran expectación y contará con la presencia de numeroso público que acudirá a ver la evolución de la prueba.

Alrededor de la celebración de esta prueba, se han organizado actividades para que gaditanos, gaditanas y visitantes puedan disfrutar más allá del evento deportivo. Esta programación paralela se inicia este mañana 30 de septiembre y se va a prolongar a lo largo de la semana para concluir con la celebración de las carreras este próximo fin de semana frente al Paseo de Santa Bárbara y la Alameda.

El castillo de Santa Catalina será el escenario en el que comenzarán estas actividades. Enmarcado en el Festival de Cine Documental Alcances, este martes 30 de septiembre, a partir de las 20:30 horas, va a tener lugar la proyección del episodio 5 de la temporada 5 de la docuserie 'Racing on the edge', que narra los altibajos que han vivido los actuales campeones del mundo de SailGP, el Spain SailGP Team y su piloto Diego Botín en su camino de regreso al máximo nivel y a la plena forma física.

Noticia Relacionada Los Gallos, a por todas en la SailGP que llega esta semana a Cádiz L. V. Los vigentes campeones del mundo esperan darle una alegría a la afición gaditana

Los asistentes también podrán fotografiarse junto al trofeo del Rolex SailGP Championship y disfrutar la experiencia de unas gafas de realidad virtual. El acceso será libre hasta completar el aforo.

Los integrantes del equipo español también serán protagonistas el miércoles 1 de octubre en la plaza de San Juan de Dios cuando firmarán autógrafos a sus seguidores.

Programación completa por días

30 de septiembre

20.30 horas. Castillo de Santa Catalina. Proyección del Episodio 5 de la Temporada 5 de la docuserie 'Racing on the edge'.

1 de octubre

De 18 a 19.00 horas. Plaza de San Juan de Dios: Encuentro con los integrantes del Spain SailGP Team, Los Gallos, quienes repartirán tarjetas con sus fotos y firmarán autógrafos a sus seguidores.

3 de octubre

De 15.30 a 17.00. Campo de regatas SailGP frente al Paseo de Santa Bárbara y la Alameda. Carreras de prácticas previas al GP.

21.00 y 22.30. Plaza de la Catedral. Flamenco con Encarna Anillo a las 21 horas y de Miguel Catumba a las 22.30.

4 de octubre

De 11.00 a 15.00. Plaza de San Antonio. Fiesta infantil.

A partir de las 12 horas. Plaza del Falla, Mentidero y del Falla. Actuaciones de Carnaval de los finalistas adultos y primeros premios de juveniles en la plaza del Falla y el Mentidero y de los primeros premios de infantiles/juveniles en la plaza de San Antonio.

12.00 a 19.00. Alameda Hermanas Carvia Bernal. Mercado del Arte.

13,00 y 18.00. Alameda Hermanas Carvia Bernal. Ballet Joven.

14.00. Campo de regatas SailGP frente al Paseo de Santa Bárbara y Paseo Carlos III. Show Foling Base Cádiz.

15.30 a 17.00. Campo de regatas SailGP frente al Paseo de Santa Bárbara y Paseo Carlos III. Disfruta del primer día de carreras del DP World Spain Sail Grand Prix Andalucía Cádiz desde diferentes ubicaciones.

De 17.00 a 21.00. Plaza de España. Feria 'Saborea Cádiz, saborea tu provincia'.

20.00. Avenida Duque de Nájera junto a La Caleta. Conciertos de Viento Fest con Muerdo, Mr. Kilombo y Macaco.

Noticia Relacionada Macaco, Mr. Kilombo y Muerdo, cantantes para el festival VientoFest en Cádiz L.V. La cita musical, que este año se celebra en La Caleta, será uno de los grandes atractivos de la programación de actividades paralelas con motivo de la celebración de la prueba SailGP

5 de octubre

De 12.00 a 14.00. Paseo de Santa Bárbara y Paseo Carlos III. Animación 'Los paseantes'.

De 12.00 a 16.00. Plaza de España. Feria 'Saborea Cádiz, saborea tu provincia'.

12.00 a 19.00. Alameda Hermanas Carvia Bernal. Mercado del Arte.

14.00. Campo de regatas SailGP frente al Paseo de Santa Bárbara y Paseo Carlos III. Show Foling Base Cádiz.

15.30 a 17.00. Campo de regatas SailGP frente al Paseo de Santa Bárbara y Paseo Carlos III. Disfruta del segundo día de carreras del DP World Spain Sail Grand Prix Andalucía Cádiz desde diferentes ubicaciones.