Cádiz
Guía por día de conciertos, flamenco, Carnaval y otras actividades que habrá en Cádiz con motivo de la Sail GP 2025 toda la semana
Esta programación paralela complementará a las carreras que se celebrarán los días 4 y 5 de octubre
La SailGP llega esta semana a Cádiz con varios alicientes
Y ahora SailGP; Cádiz se prepara para otro de los grandes eventos del año
La SailGP regresa a Cádiz en este 2025 y lo hace este próximo fin de semana del 3 y 4 de octubre. Liderada por los campeones olímpicos de 2024, Diego Botín y Florián Trittel, la vigente campeona de SailGP, España, vuelve a casa en medio de una gran expectación y contará con la presencia de numeroso público que acudirá a ver la evolución de la prueba.
Alrededor de la celebración de esta prueba, se han organizado actividades para que gaditanos, gaditanas y visitantes puedan disfrutar más allá del evento deportivo. Esta programación paralela se inicia este mañana 30 de septiembre y se va a prolongar a lo largo de la semana para concluir con la celebración de las carreras este próximo fin de semana frente al Paseo de Santa Bárbara y la Alameda.
El castillo de Santa Catalina será el escenario en el que comenzarán estas actividades. Enmarcado en el Festival de Cine Documental Alcances, este martes 30 de septiembre, a partir de las 20:30 horas, va a tener lugar la proyección del episodio 5 de la temporada 5 de la docuserie 'Racing on the edge', que narra los altibajos que han vivido los actuales campeones del mundo de SailGP, el Spain SailGP Team y su piloto Diego Botín en su camino de regreso al máximo nivel y a la plena forma física.
Los asistentes también podrán fotografiarse junto al trofeo del Rolex SailGP Championship y disfrutar la experiencia de unas gafas de realidad virtual. El acceso será libre hasta completar el aforo.
Los integrantes del equipo español también serán protagonistas el miércoles 1 de octubre en la plaza de San Juan de Dios cuando firmarán autógrafos a sus seguidores.
Programación completa por días
30 de septiembre
20.30 horas. Castillo de Santa Catalina. Proyección del Episodio 5 de la Temporada 5 de la docuserie 'Racing on the edge'.
1 de octubre
De 18 a 19.00 horas. Plaza de San Juan de Dios: Encuentro con los integrantes del Spain SailGP Team, Los Gallos, quienes repartirán tarjetas con sus fotos y firmarán autógrafos a sus seguidores.
3 de octubre
De 15.30 a 17.00. Campo de regatas SailGP frente al Paseo de Santa Bárbara y la Alameda. Carreras de prácticas previas al GP.
21.00 y 22.30. Plaza de la Catedral. Flamenco con Encarna Anillo a las 21 horas y de Miguel Catumba a las 22.30.
4 de octubre
De 11.00 a 15.00. Plaza de San Antonio. Fiesta infantil.
A partir de las 12 horas. Plaza del Falla, Mentidero y del Falla. Actuaciones de Carnaval de los finalistas adultos y primeros premios de juveniles en la plaza del Falla y el Mentidero y de los primeros premios de infantiles/juveniles en la plaza de San Antonio.
12.00 a 19.00. Alameda Hermanas Carvia Bernal. Mercado del Arte.
13,00 y 18.00. Alameda Hermanas Carvia Bernal. Ballet Joven.
14.00. Campo de regatas SailGP frente al Paseo de Santa Bárbara y Paseo Carlos III. Show Foling Base Cádiz.
15.30 a 17.00. Campo de regatas SailGP frente al Paseo de Santa Bárbara y Paseo Carlos III. Disfruta del primer día de carreras del DP World Spain Sail Grand Prix Andalucía Cádiz desde diferentes ubicaciones.
De 17.00 a 21.00. Plaza de España. Feria 'Saborea Cádiz, saborea tu provincia'.
20.00. Avenida Duque de Nájera junto a La Caleta. Conciertos de Viento Fest con Muerdo, Mr. Kilombo y Macaco.
5 de octubre
De 12.00 a 14.00. Paseo de Santa Bárbara y Paseo Carlos III. Animación 'Los paseantes'.
De 12.00 a 16.00. Plaza de España. Feria 'Saborea Cádiz, saborea tu provincia'.
12.00 a 19.00. Alameda Hermanas Carvia Bernal. Mercado del Arte.
14.00. Campo de regatas SailGP frente al Paseo de Santa Bárbara y Paseo Carlos III. Show Foling Base Cádiz.
15.30 a 17.00. Campo de regatas SailGP frente al Paseo de Santa Bárbara y Paseo Carlos III. Disfruta del segundo día de carreras del DP World Spain Sail Grand Prix Andalucía Cádiz desde diferentes ubicaciones.