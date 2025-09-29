La SailGP llega esta semana con varios alicientes

Tras un año de ausencia, la bahía gaditana vuelve a ser epicentro mundial este fin de semana de la vela con el regreso del DP World Spain Sail Grand Prix | Andalucía-Cádiz. Y lo hace con un aliciente mayúsculo: el equipo español, Los Gallos, regresa como vigente campeón del mundo, dispuesto a defender su Rolex SailGP Championship en casa y a demostrar que su hazaña no fue un destello aislado, sino el inicio de una era.

El escenario es único. Cádiz, ciudad con alma marinera y siglos de historia ligada al Atlántico, se transforma en circuito de alta velocidad para los catamaranes voladores F50. Las embarcaciones son capaces de superar los 100 km/h sobre el agua, sostenidas únicamente por la aerodinámica de sus foils.

Además, la edición de 2025 llega con novedades que prometen más emoción que nunca. Por primera vez competirán doce equipos, entre ellos dos debutantes de peso: Mubadala Brazil y Red Bull Italy. Una parrilla de salida más poblada significa más acción en cada giro, más riesgos asumidos y más incertidumbre hasta la línea final.

La innovación técnica es otro de los grandes protagonistas. Los nuevos timones y los T-foils sustituyen a los tradicionales en forma de L, lo que ofrece un mayor control y una estabilidad inédita. Estas mejoras permiten que los catamaranes vuelen con viento ligero, alargando el espectáculo incluso cuando las condiciones son menos extremas. El resultado: carreras más rápidas, más abiertas y con una dosis extra de imprevisibilidad que fascinará tanto a expertos como a recién llegados.

Espectáculo fuera del agua

El espectáculo, sin embargo, no se limita al agua. Esta temporada, Cádiz estrena una grada frente al mar, diseñada para situar al público a escasos metros de los catamaranes. Una visión privilegiada de las salidas, de las viradas milimétricas y de los tramos a máxima velocidad convierte la experiencia en algo inmersivo. La ciudad, acostumbrada a vivir con intensidad sus grandes citas, promete un ambiente irrepetible, donde deporte y fiesta se funden en un mismo latido. También existe la posibilidad de adquirir entradas premium en una zona elevada del histórico Baluarte, para vivir la experiencia SailGP con estilo y comodidad, combinando hospitalidad de primer nivel y adrenalina.

Para el equipo español, esta cita tiene un valor especial. Los Gallos compiten en casa con la presión —y la motivación— de revalidar su estatus de campeones. Ganar en Cádiz significaría más que un triunfo deportivo: sería una declaración de fuerza frente a la élite mundial y una conexión íntima con una afición que ya se identifica con sus colores. La victoria podría, además, ser clave para alcanzar la Gran Final de Abu Dhabi en noviembre, el gran objetivo del calendario.

La gesta de Los Gallos es ya parte de la historia reciente de la vela española. Convertirse en campeones de Rolex SailGP Championship supuso un salto cualitativo para un deporte que en España siempre había vivido a la sombra del fútbol o del baloncesto. Ahora, el país entero mira hacia Cádiz con la ilusión de ver a su equipo volar otra vez por encima de gigantes como Australia, Nueva Zelanda o Estados Unidos. El reto es mayúsculo, pero la confianza es total.

Cádiz, además, se reafirma como puerto de referencia internacional. Su bahía, tan exigente como espectacular, obliga a los equipos a desplegar todo su talento táctico y técnico. El viento, caprichoso y cambiante, convierte cada manga en un ejercicio de intuición y reflejos. Mientras, para la ciudad, el impacto trasciende lo deportivo: supone un escaparate global que proyecta su imagen al mundo como enclave cultural, turístico y deportivo de primer nivel.

La cuenta atrás ha comenzado. El sonido metálico de los foils cortando el agua, las maniobras imposibles de atletas de talla mundial y la emoción de una grada vibrando a pocos metros del mar anuncian un fin de semana que quedará grabado en la memoria. Que empiece la SailGP.

Las carreras del DP World Spain Sail Grand Prix | Andalucía – Cádiz podrán seguirse en directo a las 15:30h. en Movistar Plus+ Deportes.

