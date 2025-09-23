Y ahora SailGP; Cádiz se prepara para otro de los grandes eventos del año

El festival de Folklore, South Series, ahora Cádiz Romana y lo que queda aún delante en una ciudad que ha encontrado en el noveno mes del calendario su mirlo blanco de grandes eventos. Cádiz no descansa ni lo va a hacer en las próximas semanas teniendo en cuenta que Sail GP y el festival Alcances aguardan su comienzo en el encuentro con el deporte y la cultura de nuevo.

Respecto a la conocida como Fórmula 1 del mar, la ciudad ya se prepara para todo lo que vendrá la semana que viene con este evento internacional que supone un aliciente económico y social de primer nivel en Cádiz y su Bahía. El sábado y domingo de la semana que viene, 4 y 5 de octubre respectivamente, la ciudad se engalanará para uno de los grandes eventos del año que regresa a Cádiz tras su última edición en 2023.

Y es que hablar del Spain Sail Grand Prix | Andalucía-Cádiz es hacerlo de una prueba que ha demostrado con creces el gran impacto que los eventos de SailGP generan en las ciudades anfitrionas: la visita de la temporada pasada a la ciudad gaditana tuvo un impacto económico de 93,7 millones de euros (100,9 millones de dólares), con cerca de 98.000 espectadores presentes. Nada más y nada menos.

Con todo, una de las grandes novedades de cara a esta edición que se aproxima será la instalación de una enorme grada ubicada junto al Parque Genovés con vistas al enorme campo de regatas de la Bahía de Cádiz. Muchos operarios y trabajadores se afanan estos días en tener terminado uno de los grandes atractivos de esta edición. Cerca de la famosa pérgola que el Ayuntamiento va a arreglar próximamente estará esta grada para que los espectadores puedan seguir de una manera más cercana toda la prueba.

Ubicada en pleno corazón del Race Stadium, la grada frente al mar ofrecerá asientos con vistas elevadas, al estilo de un estadio, para disfrutar de toda la acción en la Bahía de Cádiz.

Los asistentes podrán disfrutar de una jornada completa de entretenimiento, con juegos interactivos, actividades para toda la familia y otras propuestas de primer nivel, además de opciones de comida, bebida y merchandising oficial de SailGP a la venta. Toda la acción en el agua se retransmitirá en pantallas gigantes con comentarios en directo, para no perderse ni un solo momento.

España se juega el pase a la final en Cádiz

Con todo, no hay que olvidar que España es la vigente campeona de SailGP y está en disposición de defender su corona de la mejor manera. Además, el próximo Gran Premio (el penúltimo de la campaña 2025) será en casa, en Cádiz y el F50 Victoria navegará para remontar y asaltar esos tres puestos que darán acceso a la Gran Final.

Tras el quinto puesto cosechado en el lago Lemán, en Suiza, Los Gallos llegarán a Cádiz en cuarta posición de la general, con 70 puntos. Tres más tiene Nueva Zelanda (73), que es tercera, mientras que Gran Bretaña tiene 75 y Australia 76. España peleará por todo en casa, ante su afición. El 4 y 5 de octubre, Cádiz será un hervidero de cara a conocer los tres países que estarán en la Gran Final que se disputará en Abu Dabi.

Se espera una asistencia de más de 100.000 espectadores durante el fin de semana. Será la última parada en el calendario y, por tanto, una oportunidad única para que los equipos sumen puntos clave antes de la Gran Final de la Temporada 2025 del Rolex SailGP Championship en Abu Dabi.

Diego Botín, piloto del Spain SailGP Team no olvida lo que supone regresar a tierras gaditanas: «Volver a Cádiz siempre es especial. Para nosotros competir en casa delante de los nuestros es único. Vamos a dejarnos todo en el agua, si hay un gran premio en el que queremos que la gente disfrute con nosotros de verdad es este. Con la nueva grada va a ser espectacular«, explica.

Más temas:

Andalucía

Cádiz