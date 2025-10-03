La continuidad de la SailGP en Cádiz sigue en el aire

La SailGP vuelve a Cádiz este fin de semana. La competición, conocida popularmente como la 'Fórmula 1 del mar', será la gran protagonista durante los próximos días en la capital gaditana. Es la tercera edición que acoge la ciudad, tras los eventos de 2021 y 2023. El equipo española llega liderado por los campeones olímpicos de 2024, Diego Botín y Florián Trittel.

La ciudad se prepara para un fin de semana lleno de actividades y eventos que acompañarán a la propia competición deportiva. Por ejemplo, sábado a las 20.00 horas, en la Avenida Duque de Nájera junto a La Caleta, tendrán lugar los conciertos de Viento Fest con Muerdo, Mr. Kilombo y Macaco.

Se trata de un evento con importantes repercusiones económicas para la ciudad. La edición de 2023 tuvo un impacto 93,7 millones de euros, un 77% más con respecto al año 2021. Sectores como el hotelero, el transporte y la restauración volvieron a incrementar notablemente sus ingresos durante el fin de semana. El gasto medio entre los asistentes aumentó un 16%, y acudieron un total de 98.000 personas y se produjo un incremento del 30% en el número de extranjeros.

No obstante, y a pesar de la importancia que supone este evento para la ciudad, la continuidad de la SailGP en Cádiz no está garantizada. Cuestionado por ello, el alcalde de Cádiz ha respondido que «no es una cuestión que corresponda solo al Ayuntamiento», ya que también hay otras administraciones implicadas como la Junta o la Diputación, así como la propia organización de la SailGP. «Aún no sabemos nada», se ha limitado a decir el regidor.

«La SailGP está siendo positiva para la ciudad», ha manifestado, aunque tampoco ha confirmado que durante la celebración del evento vaya a haber algún tipo de reunión con la organización.

