Guía del SailGP 2025 en Cádiz: fechas, competidores, recorrido y cómo comprar entradas

SailGP regresa a Cádiz en este 2025 y lo hace este próximo fin de semana del 3 y 4 de octubre. El equipo española llega liderado por los campeones olímpicos de 2024, Diego Botín y Florián Trittel. Y además como vigentes campeones de SailGP, regresando a casa en medio de una gran expectación y contará con la presencia de numeroso público que acudirá a ver la evolución de la prueba.

Los Gallos lucharán contra el desafío de equipos como los tres veces campeones de SailGP, Australia, y los gigantes de las carreras de flotas de Nueva Zelanda.

Los puntos serán muy valiosos, ya que Cádiz es la última parada europea de la temporada y el penúltimo evento antes de la Gran Final, donde el ganador se lo lleva todo. Doce equipos nacionales de la liga estarán preparados y listos para luchar en las agitadas aguas del Océano Atlántico.

Alrededor de la celebración de esta prueba, se han organizado actividades paralelas para que gaditanos y visitantes puedan disfrutar más allá del evento deportivo. Esta programación paralela se inició el 30 de septiembre y se va a prolongar a lo largo de la semana para concluir con la celebración de las carreras este próximo fin de semana frente al Paseo de Santa Bárbara y la Alameda.

¿Cuándo se celebra SailGP en Cádiz?

SailGP se pondrá en liza en La Tacita de Plata el próximo fin de semana. Será el sábado 4 de octubre (primer día de carrera) y el domingo 5 de octubre (segundo día de carrera). Antes, el viernes 3 de octubre, tendrán lugar, las carreras de prácticas previas al Gran Premio.

- Viernes 3 de octubre: de 17.30 a 17.00 horas.

-Sábado 4 de octubre. Primer día de carreras:

- Horario de apertura: 14.30 - 18.00 horas.

- Horario de carrera: 15.30 - 17.00 horas.

- Domingo 5 de octubre. Segundo día de carreras:

- Horario de apertura: 14.30 - 18.00 horas.

- Horario de carrera: 15.30 - 17.00 horas.

* Los horarios son aproximados y están sujetos a cambios.

¿Qué equipos compiten en la cita de SailGP en Cádiz?

Cádiz es la última parada europea de la temporada y el penúltimo evento antes de la Gran Final. En las aguas gaditanas estarán presentes doce equipos nacionales.

Los participantes son los siguientes:

- Artemis Racing (Suecia).

- Black Foils (Nueva Zelanda).

- Bonds Flying Roos (Australia).

- Emirates (Gran Bretaña).

- Francia Sail GP Team.

- Alemania Deutsche Bank.

- Los Gallos (España).

- Mubadala (Brasil).

- NorthStar (Canadá).

- Red Bull (Italia).

- Rockwool (Dinamarca).

- Suiza.

- Estados Unidos.

¿Cuál es el recorrido y el calendario?

SailGP Cádiz se llevará a cabo en las aguas de la Bahía de Cádiz y en Cádiz capital se podrá ver en directo por el Paseo de Santa Bárbara y Carlos III.

La presente temporada empezó el fin de semana del 23-24 de noviembre de 2024 en Dubai (Emiratos Árabes Unidos). Después ha ido pasando por Auckland (Nueva Zelanda, 18-19 de enero de 2025), Sidney (8-9 de febrero de 2025), Los Ángeles (Estados Unidos, 15-16 de marzo de 2025), San Francisco (Estados Unidos, 22-24 de marzo de 2025), Nueva York (7-8 de junio de 2025), Portsmouth (Reino Unido, 19-20 de julio de 2025), Sassnitz (Alemania, 16-17 de agosto de 2025), Saint-Tropez (Francia, 12-13 de septiembre de 2025), Ginebra (Suiza, 20-21 de septiembre de 2025), Cádiz (España, 4-5 de octubre de 2025) y terminará con la Gran Final en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos, 29-30 de noviembre de 2025).

¿Cómo se pueden comprar las entradas para SailGP en Cádiz?

Las entradas para ver la cita de SailGP en Cádiz ya están a la venta. Ahora bien, para la jornada del sábado 4 de octubre ya están todas las localidades vendidas.

Sí se pueden comprar para el domingo 5 de octubre y para la Gira Team Basepulsando sobre este enlace.