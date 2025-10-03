Cádiz da la bienvenida a la SailGP confirmándose como destino de calidad para grandes eventos

La emoción de la SailGP ya se palpa en las calles de Cádiz y en las aguas de la Bahía. Las tripulaciones de los diferentes equipos y miembros de la organización del evento han sido recibidos en el Palacio Provincial por representantes de las instituciones públicas que con su respaldo hacen posible la celebración de la competición en la capital gaditana. Así, tanto la Diputación como la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz han coincidido en lanzar un mensaje de unidad sobre el apoyo a que Cádiz siga siendo sede de esta espectacular prueba deportiva y en desear la mejor de las suerte a Los Gallos, el equipo español de SailGP, cuyo timonel, Diego Botín, ha estado presente en el acto.

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez del Junco, ha reafirmado la apuesta de la Diputación por la SailGP, a la que ha presentado como una muestra de que Cádiz es un destino de calidad tanto a nivel organizativo como de hospitalidad. La presidenta ha destacado en ese sentido la importancia de la colaboración entre instituciones para «crear sinergias y hacer que sucedan cosas con impacto positivo en la provincia». Martínez ha mencionado algunas de las claves del retorno positivo que tiene un gran evento como la SailGP en la provincia, como que contribuye a romper la estacionalidad del turismo, que dinamiza la economía local, que posiciona a la Bahía de Cádiz como campo de regatas de otras competiciones internacionales o que favorece la promoción nacional e internacional de Cádiz como destino turístico atractivo, seguro y con múltiples posibilidades para el deporte. «Todo eso está ligado al turismo sostenible que guía nuestro modelo de desarrollo», ha añadido.

Desde la Diputación, como ha recordado la presidenta, se contribuye también a la programación paralela que se ha preparado para este fin de semana de regatas en la ciudad de Cádiz, con la organización de dos conciertos de flamenco a cargo de Encarna Anillo y Miguel Catumba –este 3 de octubre por la noche en la Plaza de la Catedral- y la instalación de la Feria Gastronómica 'Saborea Cádiz, saborea tu provincia' en la Plaza de España.

En representación de la Junta de Andalucía, la delegada territorial en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, ha trasladado a Los Gallos el orgullo de la institución regional por «llevar el nombre de España más allá de nuestras fronteras» y ha agradecido a la organización de la competición que sitúe a Cádiz en el epicentro de la vela mundial durante unos días. Colombo ha recordado además que la Junta de Andalucía mantiene su apoyo decidido para que la SailGP siga contando con Cádiz como sede de su prueba en territorio nacional.

El teniente de alcalde responsable de SailGP en la ciudad, José Carlos Teruel, ha subrayado que, «con este evento internacional de máximo nivel, Cádiz vuelve a ser escenario mundial de la vela». Asimismo, ha señalado que la ciudad está preparada para acoger este acontecimiento que en su anterior edición tuvo un impacto de 93,7 millones en Cádiz, al mismo tiempo que ha destacado el «compromiso medioambiental» de SailGP, quienes también están presentes en la capital gaditana con la Foiling Base Cádiz.

Por último, la responsable de Relaciones Institucionales de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Raquel Boy, ha puesto el acento en el impacto en imagen que tiene la SailGP, ya que coloca al Puerto de Cádiz en la agenda internacional de los principales agentes económicos y muestra al mundo una Bahía «abierta, competitiva y preparada para acoger grandes eventos». Desde la APBC se ha querido igualmente agradecer la «flexibilidad» de la comunidad portuaria que permite compatibilizar las actividades cotidianas con la celebración de la competición.