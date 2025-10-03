Casi 800 agentes integran el dispositivo de seguridad de la SailGP

Un dispositivo integrado por 777 agentes de Guardia Civil y Policía Nacional garantiza que la edición 2025 de la regata internacional SailGP sea un nuevo éxito para Cádiz y la Bahía.

La subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, ha presidido una reunión de coordinación con las instituciones y agentes implicados en la organización de la regata Gran Premio de España Sail GP, que se celebra en la ciudad los días 4 y 5 de octubre.

La planificación, coordinación y experiencia respaldan que, tanto las pruebas de mar como otros eventos programados, como las actividades de ocio, tengan garantizadas su celebración con éxito. El dispositivo de seguridad de la regata ya está activo, ya que los efectivos policiales vienen desarrollando vigilancias y trabajos preparatorios desde el martes.

Las reuniones previas de coordinación han servido para diseñar el dispositivo, y los encuentros técnicos de trabajo de los profesionales de la seguridad han permitido determinar las necesidades de los espacios, tanto de los puntos desde los que se van a seguir las pruebas desde tierra como en los que se van a realizar actividades de ocio, en función de horarios, niveles de afluencia y ocupación.

La subdelegada ha indicado que «se trabaja para ofrecer las mayores garantías, con la planificación de un dispositivo potente, tanto de Guardia Civil, que es quien pone el mayor número de efectivos porque tiene las competencias en el interior del recinto portuario y en la mar, como de Policía Nacional, que velará por la seguridad ciudadana en la ciudad, ya que esos días se espera una gran afluencia de personas».

CECOR

El Centro de Coordinación Operativa (CECOR) está instalado en el Muelle Reina Victoria, junto a la Terminal Marítima del Puerto de Cádiz, para gestionar el dispositivo de seguridad diseñado para la regata SailGP. Desde aquí se coordinará el trabajo de los agentes de Guardia Civil y Policía Nacional que atenderán cualquier posible incidencia de la manera más eficaz esa posible.

El operativo del Estado, en el que intervienen hasta cinco ministerios (Interior, Defensa, Hacienda, MITECO y Mº de Transportes), también contará con la colaboración de la Armada Española, Capitanía Marítima, Aduanas, Unidad de Carreteras del Estado, Demarcación de Costas, Dirección General de Tráfico y Protección Civil.

«Contamos con la experiencia acumulada en las ediciones anteriores, culminadas por un gran éxito de público en un evento de relevancia mundial en el que Cádiz y la Bahía brillan gracias al buen trabajo de organización y saldado sin que se produjera ningún tipo de incidente», ha explicado Blanca Flores, que espera que «que la gente venga, que disfrute, y si gana España mejor».

Al encuentro, celebrado en el Centro de formación del Servicio Marítimo de la Guardia Civil (Zona Franca de Cádiz), han asistido representantes de la organización del Gran Premio; de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE); de la Unidad de la Policía Nacional Adscrita a Andalucía; de Policía Local; de la Armada; Capitanía Marítima; de la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz; de la Diputación Provincial; del Consorcio de Bomberos; y del Ayuntamiento de Cádiz.

Durante la reunión se han tratado aspectos relacionados con la organización del Gran Premio, tanto en el mar como en el Muelle Ciudad, así como con las actividades de ocio que se realizarán en la ciudad.

Guardia Civil

El dispositivo de seguridad de la Guardia Civil incluye prácticamente todos los servicios de los que dispone. En total serán más de 603 efectivos de 21 especialidades diferentes los que se emplearán durante casi una semana.

La Benemérita va a emplear 8 embarcaciones para el control de la lámina de agua, entre las que se encuentra el nuevo buque multipropósito del Grupo Marítimo del Estrecho de la Guardia Civil en Cádiz, el buque oceánico 'Duque de Ahumada'.

Además, va a disponer de un helicóptero, drones y antidrones, furgoneta con rayos X, medios de captación de imágenes y perros detectores de explosivos, entre otros medios y servicios.

La puesta en práctica de casi todas las especialidades hace que podamos hablar de una actuación integral, con efectivos de Seguridad Ciudadana, Servicio Marítimo Provincial, Grupo de Especialistas en Actividades acuáticas (GEAS), Tráfico, USESIC, Unidad de helicóptero, Seprona, Tedax, Grupo Cinológico…

También va a ocuparse del control de las personas que accedan a la ciudad a través del Puerto, por medio de catamaranes, y de la seguridad vial en los accesos a la ciudad por carretera. Los agentes del Subsector de Cádiz de la Agrupación de Tráfico van a establecer controles a la salida de la ciudad verificando que no haya conductores bajo el efecto de alcohol o de sustancias estupefacientes.

Policía Nacional

La Policía Nacional contará con 174 efectivos, fundamentalmente en la zona exterior del Muelle en servicio de prevención y reacción, con especial atención en los conciertos y actividades organizados por el evento y que pueden reunir aglomeraciones de público.

La Policía Nacional reforzará la seguridad del muelle sin dejar de atender debidamente a los requerimientos de seguridad ciudadana del resto de la ciudad de Cádiz, ya que se va a contar con unidades de radio-patrullas de refuerzo.

Van a actuar por medio de patrullas preventivas y dinámicas y sumarán patrullas de prevención antiterrorista, ya que hay que recordar que se mantiene el nivel 4 de alerta terrorista, por lo que los dispositivos se mantienen a este nivel de seguridad en función de este grado de alerta.

Al igual que en ediciones anteriores, la Armada Española participará en el evento con varias embarcaciones, mientras que la Capitanía Marítima de Cádiz vigilará para que se mantengan las medidas de seguridad en la navegación en la zona de pruebas, prestando atención a las embarcaciones que participen en el seguimiento de las regatas desde el principio.