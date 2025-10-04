España, contra las cuerdas en Cádiz

Rockwool Racing se sitúa en la 'pole position' tras las cuatro primeras regatas de flota del Gran Premio de España de SailGP. Emirates GBR ocupa el segundo puesto en la clasificación del evento, a solo un punto de Rockwool Racing, mientras que Nueva Zelanda, Alemania y Suiza se enfrentan en una batalla por el tercer puesto al comenzar el segundo día, ocupando el tercer, cuarto y quinto puesto, respectivamente.

Los doce equipos internacionales se enfrentaron a aguas onduladas, compitiendo con cuatro a bordo para aprovechar al máximo la ligera brisa. La salida resultó crucial, con los equipos atrapados en el grupo, afectados por el viento, luchando por interpretar las condiciones con olas de considerables dimensiones.

La primera regata de flota fue para los británicos, que terminaron por delante de Suiza en segundo lugar y del equipo estadounidense de SailGP, que terminó en la tercera posición. La victoria marcó el inicio de una jornada inaugural consistente para Emirates GBR, que se alzó con un primer puesto, dos quintos puestos y un segundo en condiciones que la estratega Hannah Mills comparó con una regata «al filo de la navaja».

«Tuvimos que luchar hasta el final», continuó Mills. «Un pequeño error, una caída en una maniobra, y es mucho más fácil equivocarse cuando solo hay cuatro personas en el barco. Si a eso le sumamos las olas y el oleaje, siempre sientes que cualquier cosa puede pasar. Simplemente no puedes dejar de empujar hasta que lo superas», añadió.

En otra parte de la primera manga, los Bonds Flying Roos y los Black Foils se vieron envueltos en una batalla ya conocida. Australia recibió una penalización de límite tras obligar a los 'kiwis' a abandonar los 'foils', y ambos equipos perdieron terreno significativamente, terminando finalmente novenos y undécimos, respectivamente.

«Hoy todo se decidió en las salidas», dijo el piloto de los BONDS Flying Roos, Tom Slingsby. «Tuvimos un par de salidas malas y con este viento tan suave, si sales detrás de la línea de salida, simplemente no hay suficiente brisa para retomar el 'foil' y volver a la carga», aseguró.

Imagen de la cita. ANTONIO VÁZQUEZ

Nueva Zelanda se recuperó en la segunda manga, terminando segunda, por detrás del Rockwool Racing, que se ubicó primero. España terminó tercera, su mejor resultado del día. La tercera manga fue para los australianos, por delante de Dinamarca, que quedó en segundo lugar, y el equipo alemán SailGP presentado por Deutsche Bank, tercero.

«Es una carrera fácil si lo consigues»

En la cuarta regata de flota, el Rockwool Racing consiguió su segunda victoria del día, por delante de Emirates GBR, segundo, y New Zealand, tercero. El piloto Nicolai Sehested comentó: «En Cádiz, la estrategia es bastante sencilla: hay que conseguir un buen giro a la izquierda en la parte baja y un giro limpio en la parte alta. Si lo consigues, es una carrera fácil. Si te quedas atascado en el pelotón, se convierte en una especie de apuesta arriesgada, con trasluchadas dolorosas y maniobras complicadas».

A pesar de ostentar el récord de velocidad de la liga, el Rockwool Racing aún no ha llegado a la final de un evento esta temporada. «Ha sido una temporada difícil para nosotros», declaró Sehested, «así que llegar a nuestra primera final del año significaría mucho. Tuvimos muchas la temporada pasada, pero ninguna este año, y sería un buen recordatorio de que vamos por buen camino. A veces solo necesitas una palmadita en el hombro para seguir adelante».

Mucho se pone en juego en Cádiz este domingo. ANTONIO VÁZQUEZ

Séptima posición para España

El público, con entradas agotadas, disfrutó de la acción desde el Race Stadium, construido específicamente para ello, y miles de personas más se congregaron en el malecón para disfrutar de la acción. El equipo local, España, tiene mucho trabajo por delante de cara al segundo día. Séptimo en la clasificación del evento, el vigente campeón del Rolex SailGP necesita un gran resultado este domingo para salvar no solo el fin de semana, sino también sus esperanzas de un puesto en la Gran Final de Abu Dabi, donde el ganador se lo lleva todo.

El DP World Spain Sail Grand Prix continúa este domingo a las 15.30 horas. La acción se retransmitirá en directo en España por Movistar. Más información en SailGP.com/Watch.