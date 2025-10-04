El calendario de SailGP 2026, sin definir y con Cádiz en el aire

El calendario 2026 ya se ha dado a conocer y Cádiz, por ahora, no está entre las sedes elegidas. Al menos hasta el momento, aunque habrá que esperar.

La Tacita de Plata sí está disfrutando en el año 2025 de la 'Fórmula Uno del Mar' y además lo hace como antesala de la gran final que cerrará la temporada en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos). Es la tercera vez que Cádiz se convierte en anfitriona tras los eventos celebrados en los años 2021 y 2023.

Se trata de un evento con importantes repercusiones económicas para la capital gaditana. Sin ir más lejos, la edición del año 2023 tuvo un impacto 93,7 millones de euros, un 77% más con respecto al año 2021. Sectores como el hotelero, el transporte y la restauración volvieron a incrementar notablemente sus ingresos durante el fin de semana. El gasto medio entre los asistentes aumentó un 16%, y acudieron un total de 98.000 personas y se produjo un incremento del 30% en el número de extranjeros.

Pero a día de hoy la continuidad de la SailGP en Cádiz no está garantizada para el año que viene. Tampoco descartada. «No es una cuestión que corresponda exclusivamente al Ayuntamiento de Cádiz», ya que también hay otras administraciones implicadas como la Junta o la Diputación, así como la propia organización de la SailGP. «Aún no sabemos nada», señalaba en este sentido Bruno García, alcalde de Cádiz.

SailGP está actualmente en Cádiz. ANTONIO VÁZQUEZ

Las sedes del año 2026

En el calendario que se ha dado a conocer de cara al próximo año 2026, el nuevo curso de SailGP empezará el fin de semana del 17/18 de enero en Perth (Australia). De ahí pasará el 14/15 de febrero a Auckland (Nueva Zelanda) y terminará su experiencia en Oceanía el 28 de febrero/1 de marzo en Sidney (Australia).

Durante el mes de abril (días 11 y 12) tocará competir en Río de Janeiro (Brasil), pasando el 9/10 de mayo a las islas Bermudas. Después SailGP se trasladará el 30/31 de mayo a Nueva York (Estados Unidos) y el 20/21 de junio a Halifax (Canadá).

En el mes de julio, aunque aún sin fecha exacta, SailGP cruzará el 'charco' para competir Portsmouth (Reino Unido), mientras que los días 12/13 de septiembre la cita aterrizará en Saint-Tropez (Francia).

Más imágenes de la competición. ANTONIO VÁZQUEZ

Entre finales de septiembre y principios de octubre se sabe que se disputará el Gran Premio de Europa. Ahora bien, no hay fecha ni sede que sean definitivas. Curiosamente, es en ese periodo de tiempo cuando ahora se celebra SailGP en Cádiz.

Y de Europa a Asia. La recta final de la competición tendrá lugar el 21/22 de noviembre en Dubai (Emiratos Árabes Unidos). Será la cita previa a la gran final, que se celebrará el fin de semana del 28/29 de noviembre de 2026 en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos). Eso no cambiará. La sede de la gran final de SailGP será la misma.