Bruno García: «Es importante que el Hospital de Cádiz aparezca en los presupuestos de la Junta»

Este jueves tuvo lugar la esperada reunión entre la Junta de Andalucía, la Zona Franca y el Ayuntamiento de Cádiz para negociar el convenio para la construcción del futuro Hospital Regional de Cádiz. El principal avance de este primer encuentro fue que la administración regional aceptó la propuesta del Consorcio de ceder la parcela de la antigua CASA para que pueda disponer de ella para la construcción del edificio hospitalario.

Las tres partes tendrán una reunión técnica en los próximos para cerrar los términos concretos del convenio, para firmarlo lo antes posible y seguir avanzando en un proyecto clave para Cádiz. Entre estos términos se encuentran algunos detalles, no menores, como el plazo de ejecución de las obras, ya que desde la Junta se barajaba un tiempo de «diez o doce años», según afirmó días atrás la propia consejera de Salud, Rocío Hernández, mientras que en las líneas generales del convenio enviadas por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se estipulaba un plazo de ocho años. Además, las tres administraciones tendrán que negociar el reparto de las unidades de aprovechamiento, principal motivo de enfrentamiento desde el pasado 12 de septiembre cuando Montero anunció, por sorpresa, la cesión de los terrenos.

«Hemos separado el acuerdo para la cesión del suelo y lo desvinculamos de cualquier otra cosa», ha explicado el alcalde de Cádiz, Bruno García, que, cuestionado sobre si la Junta les anunció una partida destinada al Hospital en los presupuestos de 2026, el regidor ha reconocido que «es importante que aparezca».

En cuanto al plazo de ejecución, no ha querido entrar en muchos detalles y se ha limitado a señalar que «es una de las cosas que se tienen que resolver técnicamente», y que se trata de una cuestión «que tienen que establecer los técnicos».

Esta segunda reunión no tiene aún una fecha. Por otro lado, el alcalde sí ha reiterado que en los antiguos terrenos de CASA «solo» irá el nuevo Hospital. Cabe recordar que antes del anuncio de Montero para la cesión del suelo, y cuando Zona Franca solo estaba dispuesto a venderlo, el Consistorio anunció que había pedido un crédito de 19 millones de euros para comprar los terrenos al Consorcio, destinar una parte del suelo a la construcción de vivienda, y ceder la parcela restante a la Junta para que construyese el Hospital. Ahora, ese planteamiento queda totalmente descartado.

El papel del Ayuntamiento de Cádiz en las negociaciones

El acuerdo para la construcción del nuevo Hospital de Cádiz es una operación a dos bandas: la Junta y la Zona Franca. El Consorcio cede el suelo y la administración regional construye el edificio. Aun así, desde el Ayuntamiento de Cádiz «queremos colaborar y formar parte de la solución», ha afirmado Bruno García, que semanas atrás ofreció la Casa Consistorial como el lugar en el que se firme el convenio definitivo entre todas las partes.

«En estos dos años hemos demostrado nuestra voluntad firme de desbloquear este asunto, nos hemos mojado y hemos puesto propuestas encima de la mesa», ha señalado. Por otro, ha recordado que «en las líneas generales de convenio planteadas por Zona Franca se implicaba al Ayuntamiento, hablando de las unidades de aprovechamiento y que de alguna manera el Ayuntamiento tiene que estar presente».

El alcalde ha reiterado que «queremos formar parte de la solución, somos sujetos activos y si hay algún problema, queremos solucionarlo».