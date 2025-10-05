Los británicos salen reforzados de Cádiz

Emirates Gran Bretaña lidera ahora la clasificación general de Rolex SailGP después de una contundente victoria en la Bahía de Cádiz. En una final llena de acción, una maniobra de honda de los británicos obligó a Nueva Zelanda a abandonar los 'foils' cerca de la boya final. Los Black Foils perdieron el liderato, pero lograron mantener el segundo puesto por poco, por delante del equipo alemán de SailGP presentado por Deutsche Bank, que terminó en la tercera posición.

El piloto Dylan Fletcher, quien prácticamente ha consolidado la posición de su equipo en la Gran Final del próximo mes, declaró: «Fue un fin de semana increíble para el equipo. Tuvimos que luchar duro por ello. Estuvimos luchando contra la flota todo el día, así que seguimos presionando. Fue una gran batalla con los Black Foils, que también navegaron de maravilla, pero logramos imponernos».

El piloto de Black Foils, Peter Burling, comentó: «En esa última curva hacia la meta pensamos que podríamos llegar a la zona por el límite izquierdo, pero terminamos en un ángulo mucho peor de lo esperado al entrar en la última baliza. Intentábamos entrar en la zona por el interior, pero los británicos lograron un solapamiento por el exterior. En ese momento, simplemente intentábamos hacer algo. Aun así, nos alegramos de asegurar el segundo puesto y ampliar nuestra ventaja sobre España y Australia en la clasificación general».

Los británicos fueron el equipo en mejor forma del fin de semana, con una serie de sólidos resultados en dos días de regatas de flota. Ahora lideran la clasificación general de la temporada con 85 puntos, nueve puntos por delante de España, que ocupa el cuarto lugar, y son el único equipo que ha ganado tres eventos esta temporada. Los Bonds Flying Roos pasan del primer al tercer puesto en la clasificación de la temporada.

La estratega Hannah Mills comentó: «Sin duda es un momento excelente para conseguir la victoria antes de Abu Dabi. La clasificación se ve un poco diferente ahora que antes del fin de semana, lo cual es genial para nosotros de cara a la Gran Final. Estamos muy contentos; han sido un par de días realmente duros, con regatas muy físicas y condiciones complicadas para mantener el barco en buen estado».

Los doce equipos internacionales tomaron la salida en Cádiz. El equipo español de SailGP deslumbró al público con su primera victoria en la quinta regata de flota, un momento clave para los vigentes campeones de SailGP, que terminaron quintos en la general del fin de semana.

El apoyo de Cádiz a España

El piloto español Diego Botín comentó: «Navegar aquí frente a esta multitud es simplemente increíble. Ver ese mar rojo y escuchar a la afición animándonos todo el día es una sensación única. Estamos muy agradecidos por el apoyo y queremos hacerlo bien para ellos».

«Ahora miramos hacia Abu Dabi», continuó Botín. «Y sabemos lo que tenemos que hacer: probablemente necesitemos ganar la regata de flota para tener opciones de llegar a la Gran Final y estamos listos para darlo todo».

La sexta regata de flota fue para el equipo francés, mientras que Mubadala Brasil celebró su segunda victoria en la séptima. El domingo del campeonato fue «súper decepcionante» para Rockwool Racing, según el piloto Nicolai Sehested, quien se quedó a las puertas de la final a pesar de comenzar el día en la 'pole position' con una ventaja considerable. Sehested comentó: «Este fin de semana fue la primera vez en mucho tiempo que sentimos que estábamos de vuelta donde estábamos el año pasado, siempre luchando por la final.

«Hemos estado cerca varias veces, pero hoy simplemente nos equivocamos de estrategia. Terminamos en demasiadas peleas, intentando constantemente tomar menos riesgos, y eso solo significó que nos quedamos estancados luchando en la flota. Mirando hacia atrás, probablemente deberíamos haber presionado más como lo hicimos ayer», dijo Sehested al finalizar la cita.

